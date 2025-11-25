Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Tlačové správy

Vďaka IPL epilátoru Braun Skin i-expert bude vaša pokožka ako zo salónu


Tagy: epilátor IPL epilátor PR

Nemecká značka elektroniky BRAUN vytvorila prvý plne prepojený systém IPL, ktorý využíva umelú inteligenciu na prispôsobenie každého záblesku vašej pokožke. S personalizovaným plánom dosiahnete ...



braun ipl skin expert 676x507 25.11.2025 (SITA.sk) - Nemecká značka elektroniky BRAUN vytvorila prvý plne prepojený systém IPL, ktorý využíva umelú inteligenciu na prispôsobenie každého záblesku vašej pokožke. S personalizovaným plánom dosiahnete odstránenie chĺpkov až na 1 rok.


Domáca epilácia bude pre vás o niečo jednoduchšia. Značka BRAUN vytvorila revolučný IPL systém Braun Skin i-expert, ktorý ponúka najrýchlejší spôsob, ako pohodlne doma odstrániť dlhotrvajúce chĺpky kdekoľvek na tele.

Umelá inteligencia to urobí za vás


Vďaka umelej inteligencii môžete priamo vo svojom mobilnom telefóne sledovať priebeh epilácie IPL a tiež dostávať spätnú väzbu v reálnom čase, čo vám umožní mať epiláciu plne pod kontrolou a dosiahnuť tie najlepšie výsledky. Mobilná aplikácia vám dokonca poradí, akú hlavicu zvoliť pre oblasť, ktorú sa chystáte epilovať.

Technológia IPL pracuje s technológiou intenzívneho pulzného svetla, ktorá premieňa svetelnú energiu na tepelnú. Okrem toho epilátor Braun Skin i-expert IPL s funkciou Skin Check dokáže rozpoznať tón vašej pleti a prispôsobiť mu výkon záblesku. S epilátorom Braun Skin i-expert môžete bezbolestne epilovať takmer všetky oblasti na tele, doslova od hornej pery až po päty, dokonca aj intímne oblasti.



Mobilná aplikácia zároveň na základe priebehu vašej epilácie, navrhuje personalizovaný kalendár, pomocou ktorého sa dosiahne spoľahlivý výsledok. Frekvencia ošetrení je u každého individuálna, ale dodržiavanie intervalov je nevyhnutné na dosiahnutie dlhodobého odstránenia chĺpkov.

Žiadne zrušené termíny u kozmetičky, poradíte si aj na cestách


Vďaka praktickému a štýlovému cestovnému puzdru, svoj IPL epilátor môžete mať kdekoľvek cestách. Navyše vám ošetrenie zaberie minimum času - oveľa menej, ako keby ste museli dochádzať do salónu a plánovať si termíny, ktoré musíte na poslednú chvíľu rušiť. S výkonným epilátorom Braun Skin i-expert si s trochou cviku môžete epilovať nohy, podpazušie, oblasť bikín a hornú peru za niekoľko minút.

Vďaka napájaciemu káblu dokáže epilátor Braun Skin i-expert podávať nepretržitý vysokorýchlostný výkon a vyvinúť frekvenciu zábleskov každých 0,5 sekundy. To umožňuje plynulý kĺzavý pohyb a minimalizuje vynechanie určitých oblastí.

K dispozícii na NAY.SK za 599, 90 EUR, Black Friday cena je 399, 90 EUR

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Vďaka IPL epilátoru Braun Skin i-expert bude vaša pokožka ako zo salónu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: epilátor IPL epilátor PR
