Vďaka návrhu Európskej komisie na plán obnovy by mohlo Slovensko získať miliardy eur, myslí si Martin Klus

28.5.2020 - Slovensko víta návrh Európskej komisie, ktorá v stredu predstavila plán ekonomickej obnovy Európskej únie po pandémii koronavírusu s dodatočným fondom v sume 750 miliárd eur. Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Martin Klus.Komisia pritom prišla aj s navýšeným návrhom rozpočtu na roky 2021 až 2027 v objeme 1,1 bilióna eur. Podľa rezortu financií by pri takto nastavených pravidlách mohlo Slovensko z rozpočtu únie v nasledujúcom programovom období čerpať 18 miliárd eur a z dodatočného fondu plánu obnovy ďalších 5 až 8 miliárd eur.Faktom však je, že v oboch prípadoch ide iba o návrhy Európskej komisie, ktoré musia prejsť schválením všetkých štátov Európskej únie. Hoci podľa Klusa s predloženými návrhmi väčšina krajín únie vyjadrila súhlas, stále je tu zoskupenie šporovlivých krajín, ktoré ako čistí prispievatelia do rozpočtu opakovanie žiadajú znížiť rozpočet únie."Medzi inými tam patria aj naši priatelia z neďalekého Rakúska. Zatiaľ je ich pozícia taká, že si vyžiadali tento dokument na hlbšie preskúmanie a očakávame v najbližšom čase, že sa k tomu vyjadria," dodal Klus.Predstavený rozpočtový balík Európskej únie na nasledujúcich sedem rokov je však podľa štátneho tajomníka rezortu zahraničných vecí vo viacerých smeroch bezprecedentný.A to aj preto, že reaguje na krízu, akú únia ešte nezažila, ale aj svojím objemom a tým, že Európska komisia si na 750-miliardový plán obnovy má vôbec prvýkrát v histórii sama požičať zdroje na finančnom trhu. "Pôjde o dočasné nástroje, ktoré budú smerovať na podporu investícií do našej budúcnosti. Tá by mala byť hlavne zelená a digitálna," povedal Klus.Z pohľadu rezortu financií je podľa jeho štátneho tajomníka Ľuboša Jančíka dôležité, že peniaze z plánu obnovy budú dodatočné zdroje viazané na štrukturálne reformy. "Z týchto zdrojov by sa mali financovať zmysluplné investície," povedal s tým, že využiť by sa mohli napríklad popri stratifikácii na výstavbu nových nemocníc, alebo na skvalitnenie systémov finančnej správy v boji proti daňovým únikom.Európska komisia navrhuje vytvorenie fondu obnovy v hodnote 750 mld. eur, ktorého cieľom bude pomôcť ekonomike Európskej únie počas obdobia recesie vyvolanej pandémiou koronavírusu. Informoval o tom v stredu eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni. Eurokomisár na Twitteri napísal, že ide o krok, ktorý je "európskym bodom obratu pri čelení bezprecedentnej kríze".Návrh na vytvorenie fondu obnovy prichádza v čase, keď sa najväčší obchodný blok na svete dostal do najhlbšej recesie v histórii, keďže vplyv koronavírusu poškodzuje hospodárstva. Fakticky všetky členské krajiny EÚ porušili pravidlá v oblasti deficitu v dôsledku výdavkov na to, aby udržali v chode systémy zdravotníckej starostlivosti a zachovali firmy a pracovné miesta.