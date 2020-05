Veľké percento rodičov má záujem o obnovenie vyučovania, musia však splniť kritériá

Kritériá na návrat

Dôležitá je komunikácia

27.5.2020 - Mesto Spišská Belá rozhodlo, že obe základné školy vrátane školských klubov detí, materskej školy a oboch školských jedální vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti od 1. júna opätovne otvorí.Uvádza sa to na stránke mesta s tým, že záujem o obnovenie vyučovania prejavilo podľa prieskumu 78 percent rodičov detí ZŠ J. M. Petzvala, 80 percent zákonných zástupcov detí ZŠ M. R. Štefánika a 52 percent rodičov detí materskej školy.Jedným z kritérií okrem záujmu rodiča o návrat dieťaťa do školy alebo do materskej školy je písomné deklarovanie zdravotného stavu dieťaťa pred nástupom do školy, tlačivo je k dispozícii na stránkach škôl, ranný zdravotný filter, limitovaný počet 20 žiakov v triede ZŠ a 15 detí v skupine materskej školy a prísne dodržiavanie presných inštrukcií hlavného hygienika SR.Žiaci 1. až 5. ročníka ZŠ, ktorých rodičia neprejavili záujem o nástup svojich detí do školy, aj naďalej budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní. Žiakom 6. až 9. ročníka základných škôl ministerstvo školstva neumožňuje do konca školského roka nastúpiť do školy, pokračujú teda vo vzdelávaní dištančnou formou.Mesto Spišská Belá žiada rodičov, ktorých deti sa opätovne vracajú od 1. júna do materskej školy a do 1. až 5. ročníka oboch základných škôl v meste, aby sledovali aktuálne informácie, ktoré školy zverejňujú na svojich internetových stránkach.Rovnako je dôležitá komunikácia rodičov so školskými jedálňami, aby sa eliminovali nedorozumenia a rešpektovali všetky usmernenia, ktoré školy, školské zariadenia, rodičia aj žiaci v tejto situácii musia s ohľadom na bezpečnosť a zdravie všetkých zúčastnených dodržiavať.