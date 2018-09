Vďaka svojej aure je aj 70-ročný J. Irons stále obsadzovaným hercom

Britský herec Jeremy Irons, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/Radovan Stoklasa Foto: FOTO TASR/Radovan Stoklasa

Jeremy Irons vo filme Lolita. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cowes/Bratislava 19. septembra (TASR) - Po boku britského divadelného a filmového herca Jeremy Ironsa sa objavujú najžiarivejšie mená hollywoodskych hviezd. Preslávil sa úlohami romantických milencov, intelektuálov, ale aj psychopatov. Svoje herecké umenie potvrdil vo filmoch Kafka (1991), Fatale (Posadnutosť, 1992), The House of the Spirits (Dom duchov, 1993), Lolita (1997) i vo fantasy príbehu Eragon (2006). V stredu 19. septembra má umelec 70 rokov.Jeremy Irons sa narodil 19. septembra 1948 na ostrove Wight v britskom mestečku Cowes. Inšpirovaný divadelným prostredím, kde si ako chlapec príležitostne zarábal, sa rozhodol pre herectvo. Štúdium absolvoval na bristolskej Old Vic Theatre School a v kočovnom divadelnom súbore Old Vic Repertory začal kariéru herca. Najväčší úspech ho čakal v Londýne. Neutíchajúce úsilie o umelecké angažmán nakoniec priviedlo Ironsa na dosky divadiel londýnskeho West Endu a odtiaľ na filmové plátna. Herec exceloval v svetovej premiére hry Popol a vášeň Sándora Máraia v roku 2006, uvedená bola v londýnskom divadle Duke of York's Theatre.Aj keď Jeremy Irons nefiguruje na popredných priečkach zoznamu hercov napĺňajúcich pokladnice kín, je vďaka svojej aure zaujímavý pre komerčných, ako aj nezávislých režisérov do dnešných dní., uviedol Irons v rozhovore pre český časopis Reflex.Irons sa dokázal stotožniť s osobnosťou židovského úradníka Kafku, prenasledovaného byrokratickými mechanizmami, ktorého príbeh nakrútil v Čechách režisér Steven Soderbergh v roku 1991. Podľa kritiky, okrem hereckého výkonu Ironsa, vynikla výtvarná štylizácia filmu, temná Praha na počiatku storočia, hudba Cliffa Martineza a čiernobiela kamera.Herec bol súčasťou oceňovanej drámy s erotickým nábojom s názvom Fatale (Posadnutosť, 1992), kde presvedčivo zahral záletníckeho manžela, milujúceho otca, ale i zmyslov zbaveného muža a to všetko v jedinej roli. Juliette Binocheová v snímke okúzľuje svojím pôvabom a spolu s Ironsom prekvapuje odvážnymi scénami. Divákov zaujal aj fungujúci mix režisérskeho kumštu i minimalistickej filmovej hudby skladateľa Zbigniewa Preisnera.Zvláštny príbeh lásky medzi francúzskym diplomatom a čínskou opernou divou v období kultúrnej revolúcie v Číne s názvom M. Butterfly (1993) preniesol na plátna kín režisér David Cronenberg. Irons zažiaril v roli René Gallimarda, ktorý sa zamiluje do Song Liling, predstaviteľky Madame Butterfly v slávnej Pucciniho opere.Za zmienku stojí aj poetická snímka zo slnečného Talianska v réžii Bernarda Bertolucciho Io Ballo Da Sola (Zvodná krása, 1996). V hlavných úlohách s Jeremym Ironsom a vtedy len 19-ročnou Liv Tylerovou.Režisér Adrian Lyne nakrútil pozoruhodnú snímku v roku 1997 podľa románu spisovateľa Vladimira Nabokova s názvom Lolita. Herec v nej upútal ako anglický profesor Humbert, osudovo zamilovaný do nevlastnej dospievajúcej dcéry. Inšpiráciou pôvodného románu bol údajne vzťah Charlieho Chaplina s jeho druhou manželkou Litou Grey, ktorá bola na začiatku ich vzťahu neplnoletá.Jeremy Irons sa zviditeľnil aj v televízii a úloha maliara Charlesa Rydera z televízneho seriálu Brideshead Revisited (Návrat na Brideshead, 1981) podľa románu Evelyna Waugha ho posunula na prvú nomináciu na cenu Emmy, Cenu Britskej akadémie a Zlatý glóbus. V roku 1984 sa stal za rolu v dráme The Real Thing (Skutočná vec) nositeľom ceny Tony Award a Drama League Award. V roku 1990 získal za stvárnenie potomka dánskej aristokratickej rodiny Clausa von Bülowa, obvineného z vraždy manželky a následne oslobodeného pre nedostatok dôkazov v dráme Reversal of Fortune (Zvrat šťasteny) Oscara v kategórii najlepší herec a Zlatý glóbus. V roku 1998 dostal v Londýne za celoživotné dielo Félixa – Európsku filmovú cenu.Svetoznámy herec Jeremy Irons navštívil aj Slovenskú republiku. Už v roku 2004 bol hosťom galavečera diváckej ankety TOM jednej slovenskej komerčnej televízie. V roku 2009 mu udelili ocenenie Hercova misia a počas filmového festivalu Art Film Fest v Trenčianskych Tepliciach Jeremy Irons pripevnil na Most slávy tabuľku so svojím menom. S našou republikou ho spája ešte niečo - nahovoril komentár k americkému dokumentu The Power of the Powerless (Moc bezmocných, 2009). Film k 20. výročiu pádu komunizmu v Československu bol nazvaný podľa eseje Václava Havla.Medzi najnovšie snímky, kde sa objavil Irons, patrí príbeh Red Sparrow (Červená volavka, 2018), ktorý sa nakrúcal aj v Bratislave.