Med sa cez jeseň konzumuje častejšie, v horúcom čaji účinky nestráca

Ilustračné foto. Foto: Medokomerc Ilustračné foto. Foto:

Bratislava 18. septembra – Po mede počas jesene siahajú chorí oveľa častejšie než počas letných mesiacov. V horúcom čaji by svoje účinky stratiť nemal. Najčastejšie mýty o mede prezradil bývalý včelár Milan Špaček konateľ firmy Medokomerc.



"Bežne pripravovaný čaj má teplotu 80 až 90 stupňov Celzia. Keď sa doň ponorí lyžička s medom a zamieša sa, tak teplota čaju rýchlo klesne. Teplotná záťaž na med teda nie je taká vysoká a dlhá, aby došlo k znehodnoteniu medu a zdraviu prospešných látok, ktoré obsahuje," vysvetlil Špaček.



Podľa jeho slov je kryštalizácia prirodzenou vlastnosťou medu a dôkazom toho, že je kvalitný a manipulovalo sa s ním šetrne. "Kedy príde ku kryštalizácii medu, závisí od podielu fruktózy a glukózy. Čím väčší podiel fruktózy med obsahuje, tým neskôr skryštalizuje," priblížil. Pokiaľ med skryštalizuje, je možné ho zahriať do 45 stupňov Celzia alebo si ho napastovať. Vďaka tejto metóde si ho konzument dokáže jednoduchšie naberať.



Medu neprospieva svetlo a vysoké teploty, preto by sa mal skladovať v tme a suchu pri teplote do 25 stupňov Celzia. Ideálna je podľa Špačeka špajza alebo chladnička. Med pohlcuje vlhkosť zo vzduchu, ale aj pachy, preto odporúča dbať aj na to, aby bol správne uzatvorený.



Dlhá trvanlivosť medu je podľa včelára spôsobená "vysokým obsahom jednoduchých cukrov, nízkym obsahom vody a antibakteriálnymi účinkami". "Pokiaľ med nie je kvalitný a má v sebe vysoký podiel vody, môže začať kvasiť. Z tohto dôvodu odporúčam len kvalitné medy, ktoré prešli prísnou kontrolou zloženia," upozornil.

Skryštalizovaný med už nie je kvalitný

Kryštalizácia je pre med prirodzenou vlastnosťou a dôkazom toho, že med je kvalitný a nemanipulovalo sa s ním nešetrne. „Kedy príde ku kryštalizácií medu, závisí od podielu fruktózy a glukózy. Čím väčší podiel fruktózy med obsahuje, tým neskôr skryštalizuje,“ hovorí pán Milan Špaček, bývalý včelár a súčasný konateľ spoločnosti Medokomerc.

Skryštalizovaný med sa dá rozpustiť

Pokiaľ vám doma med skryštalizuje, môžete ho šetrne stekutiť zahriatím do 45°C alebo si môžete med napastovať. Ako na to? Med vložte do väčšej nádoby, mechanicky ho rozdrvte a potom ho v priebehu niekoľkých dní pravidelne cca 3x denne zamiešajte nerezovou metličkou. Po pár dňoch uvidíte, ako med mení svoju štruktúru a stáva sa krémovým.

Med nemusíte špeciálne skladovať

Medu neprospieva svetlo a vysoké teploty, preto by ste ho mali skladovať pri teplote do 25°C, v tme a suchu. Môžete ho mať v špajze alebo aj v chladničke. Med je hygroskopický a pohlcuje vlhkosť zo vzduchu, rovnako aj pachy. Dbajte teda na to, aby bol pohár vždy dobre uzatvorený a nebol kontaminovaný vlhkosťou z vonkajšieho prostredia.

Med sa nemôže pokaziť

Dlhá trvanlivosť medu je spôsobená vysokým obsahom jednoduchých cukrov, nízkym obsahom vody a antibakteriálnymi účinkami. Pokiaľ však med nie je kvalitný a má v sebe vysoký podiel vody, môže začať kvasiť. Z tohto dôvodu kupujte len kvalitné medy, ktoré prešli prísnou kontrolou zloženia. Tá spočíva v kontrole fyzikálneho a chemického zloženia medu, overenia na neprítomnosť antibiotík, pesticídov a iných látok, ktoré do medu nepatria.

Med v horúcom čaji stráca vitamíny

Bežne pripravovaný čaj má teplotu 80 – 90°C, keď sa doňho ponorí lyžička s medom a zamieša sa, tak teplota čaju rýchlo klesne. Teplotná záťaž na med teda nie je taká vysoká a dlhá, aby došlo k znehodnoteniu medu a zdraviu prospešných látok, ktoré obsahuje.