Vdova po Kobem Bryantovi požaduje od polície a hasičov v Los Angeles odškodné za narušenie súkromia

Nelegálne odfotili jej manžela

Odmieta že by chcela len zarobiť

10.8.2022 (Webnoviny.sk) - Vdova po Kobem Bryantovi sa súdi s policajným a hasičským zborom v americkom Los Angeles a žiada odškodné vo výške niekoľkých miliónov dolárov za uniknuté zábery mŕtveho legendárneho basketbalistu po nehode vrtuľníka z januára 2020. Vanessa Bryantová žaluje príslušníkov záchranných zložiek, ktorí si na mieste tragédie údajne nelegálne urobili fotografie jej manžela a tie sa môžu dostať na verejnosť. Súdne pojednávanie vo veci porušenia súkromia sa začína v stredu.Bryant skonal 26. januára 2020 pri nehode vrtuľníka v Kalifornii, spolu s ním zomrelo ďalších osem ľudí, vrátane jeho 13-ročnej dcéry Gianny."Pani Bryantovej je zle pri pomyslení na to, ako sa policajti, hasiči a verejnosť pozerajú na zábery jej mŕtveho muža a dcéry. Žije v strachu z toho, že ona alebo jej deti môžu jedného dňa natrafiť na hrozné zábery ich milovaných na internete," píše sa v súdnom spise k prípadu.Bryantová žalovala aj prepravnú spoločnosť, ktorej patrí vrtuľník a zosnulého pilota. Polícia v Los Angeles sa už údajne dohodla na mimosúdnom vyrovnaní vo výške 2,5 milióna dolárov s inými pozostalými po nehode, ale Bryantovej táto suma nestačí.Tvrdí, že záchranári porušili zákon tým, že si bezdôvodne odfotili jej manžela a zábery ukázali aj kolegom, ktorí neboli na mieste tragédie. Odmieta, že by konala pod vplyvom emócií alebo že by chcela na smrti svojich blízkych zarobiť. Polícia fotografie vymazala skôr, ako sa dostali do médií alebo na internet.Bryant sa v drese Los Angeles Lakers vypracoval na jedného z najlepších hráčov modernej éry v NBA. Počas 20-ročnej kariéry Bryant v drese Lakers päťkrát vyhral NBA a s tímom USA sa tešil z olympijského zlata v Pekingu 2008 a Londýne 2012. Kariéru ukončil v roku 2016.