Zámorský expert vidí Nemca ako budúci pilier obrany Devils, najbližšiu sezónu začne podľa neho v AHL

Veľký potenicál má aj Hughes

Nemec je logická voľba

Vytvoril juniorský extraligový rekord

10.8.2022 (Webnoviny.sk) - Zámorský expert Tony Ferrari z magazínu The Hockey News považuje slovenského hokejistu Šimona Nemca za jeden z budúcich pilierov obrany tímu New Jersey Devils v zámorskej NHL Okrem tohtoročnej draftovej dvojky vidí veľký potenciál aj v americkom obrancovi Lukovi Hughesovi , ktorého "diabli" draftovali vlani zo štvrtého miesta. Obaja sú podľa neho veľmi talentovaní, ale musia na sebe pracovať."Nemec s Hughes sú najväčšie klenoty spomedzi obrancov v klube. Obaja vynikajú svojou pohyblivosťou a útočnými inštinktami, ale budú sa musieť zlepšiť v obrannej činnosti. Hughes je veľmi inteligentný, súperov prekonáva svojím korčuľovaním aj prihrávkami a využíva každú trhlinku v ich obrane. Nemec je taktik, posúva hru na vyššiu úroveň a nachádza spoluhráčov v ideálnej pozícii svojimi prihrávkami," napísal Ferrari o Hughesovi a Nemcovi.Meno úradujúceho slovenského vicemajstra s HK Nitra zaznelo na júlovom drafte nováčikov ako druhé po krajanovi Jurajovi Slafkovskom Ferrari považuje Nemca za logickú voľbu New Jersey, ale nemyslí si, že začne sezónu 2022/2023 v kanadsko-americkej profilige: "Draftovanie Nemca dáva zmysel z viacerých pohľadov, Devils potrebovali do budúcna obrancu praváka. Talentovaného a pohyblivého Slováka považovali za najlepšieho obrancu na drafte, a preto si ho vybrali z druhého miesta. Nebudú ho hneď tlačiť do NHL, keďže na pravej strane majú momentálne dosť kvality. Zdá sa, že ho plánujú poslať na začiatok sezóny do AHL, aby sa tam prispôsobil zámorskému štýlu hokeja."Nemec vytvoril v sezóne 2021/2022 juniorský extraligový rekord s 26 bodmi v 37 zápasoch základnej časti, len útočníci Marián Hossa Marián Gáborík ich nazbierali viac ako juniori. Stal sa tiež historicky najproduktívnejším juniorom v play-off so 17 bodmi (5+12) v 19 stretnutiach.Na ZOH v Pekingu pomohol Slovensku k bronzovým medailám asistenciou v siedmich zápasoch, na MS vo Fínsku zaznamenal gól a päť asistencií v ôsmich dueloch.Bol tiež najužitočnejším hráčom ostatného Hlinka Gretzky Cupu, kde ako kapitán doviedol slovenskú "osemnástku" k zisku striebra šiestimi bodmi (1+5) v šiestich súbojoch.