Veci legendárnych hudobníkov idú do dražby, na predaj bude aj Princeova modrá gitara

4.5.2020 (Webnoviny.sk) - Aukčný dom Julien's Auctions ponúkne v dražbe gitaru zosnulého amerického hudobníka Princea. Spoločnosť v pondelok oznámila, že aukcia sa bude konať 19. a 20. júna v Beverly Hills a tiež online.Nového majiteľa či majiteľku môže dostať modrá gitara z roku 1984, ktorú vyrobili pre spomínaného muzikanta. Hral na nej v období po vydaní albumu Purple Rain (1984). Hmatník nástroja so zlatým hardvérom zdobia takzvané "love symboly".Podľa aukčného domu je to "jedna z najdôležitejších gitár z Princeovho raného obdobia, ktorá sa kedy dostala do dražby".Podľa odhadov ju predajú za 100-tisíc až 200-tisíc dolárov (v prepočte približne 91-tisíc až 183-tisíc eur). V ponuke budú tiež spevákov oblek, prívesok a topánky.Do aukcie pôjde aj ručne písaný text piesne Maxwell's Silver Hammer legendárnych The Beatles z albumu Abbey Road (1969) s poznámkami, úpravami a predchádzajúcimi návrhmi Paula McCartneyho.Predpokladaná suma, za ktorú ho v aukcii predajú, sa pohybuje od 200-tisíc do 300-tisíc dolárov (v prepočte od 183-tisíc až 274-tisíc eur).V dražbe budú aj položky od interpretov ako Madonna, Michael Jackson, Whitney Houston, Johnny Cash, Jim Morrison, The Rolling Stones, Queen a David Bowie.