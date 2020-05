Filipínec, ktorí vytvoril najničivejší počítačový vírus I Love You, oľutoval svoj čin

Škodlivý kód ukradol heslá užívateľom

4.5.2020 (Webnoviny.sk) - Muž, ktorý pred 20 rokmi vypustil do sveta jeden z najničivejších počítačových vírusov, podľa vlastných slov nemal v úmysle zamoriť ním celý svet a ľutuje škody, ktoré spôsobil. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého Filipínec Onel de Guzman vírus I Love You vytvoril s cieľom ukradnúť heslá, aby mohol zadarmo používať internet."Nečakal som, že sa dostane do USA a Európy. Prekvapilo ma to," povedal 44-ročný muž v rozhovore pre pripravovanú knihu Crime Dot Com o kyberkriminalite.Pandémia odštartovala 4. mája 2000. Obete dostali e-mail s prílohou LOVE-LETTER-FOR-YOU. Tá obsahovala škodlivý kód, ktorý prepísal súbory, ukradol heslá a automaticky odoslal svoje kópie na všetky adresy, ktoré mala obeť v adresári Microsoft Outlook.V priebehu 24 hodín už vírus spôsoboval rozsiahle problémy na celom svete, pričom údajne infikoval 45 miliónov počítačov.Preťažil tiež e-mailové systémy organizácií a niektorí IT manažéri radšej odpojili časti svojej infraštruktúry, aby zabránili infekcii.Toto podľa BBC viedlo ku škodám v hodnote niekoľkých miliárd libier. Vo Veľkej Británii, napríklad, na niekoľko hodín vypli parlamentnú e-mailovú sieť, aby sa ochránili, a v Spojených štátoch údajne vírus zasiahol aj Pentagon.Vyšetrovatelia vírus vystupovali k e-mailovej adrese registrovanej na byt vo filipínskej Manile. Brat jeho obyvateľa bol Onel de Guzman, študent počítačovej vedy na tamojšej AMA Computer College.Bol členom skupiny hackerov Grammersoft a čoskoro sa stal hlavným podozrivým. Jeho právnik zorganizoval 11. mája tlačovú konferenciu, na ktorej de Guzman pôsobil, akoby vedel slabo po anglicky, a keď sa ho spýtali, či je možné, že vírus vypustil nešťastnou náhodou, prisvedčil.Filipíny v tom čase nemali zákon týkajúci sa hekerstva, a tak de Guzmana ani nikoho ďalšieho nikdy nestíhali.Reportér BBC de Guzmana vypátral v Manile, kde pracuje v opravovni mobilných telefónov. V rozhovore priznal, že vírus I Love You vytvoril ako upravenú verziu staršieho vírusu, ktorým chcel kradnúť heslá na internet, keďže si nemohol dovoliť zaň platiť.Vírus podľa vlastných slov najprv poslal len filipínskym obetiam, s ktorými komunikoval v chatovacích miestnostiach, pretože chcel získať heslá, ktoré by fungovali v oblasti, kde žil.Na jar 2000 však kód upravil a pridal mu schopnosť samorozosielania, ktorá využívala chybu v operačnom systéme Windows 95.Vytvoril tiež názov prílohy, ktorá by zaujala každého na svete a lákala by ľudí otvoriť ju. "Napadlo mi, že veľa ľudí chce priateľa, chcú jeden druhého, chcú lásku, tak som to tak nazval," vysvetlil.Vírus vraj poslal niekomu v Singapure a šiel si von vypiť s kamarátom. O chaose, ktorý spôsobil, sa dozvedel, keď mu jeho mama povedala, že polícia v Manile hľadá hekera.Matka mu vraj potom ukryla počítačové vybavenie. On sa síce po čase k práci s počítačmi vrátil, no do školy už nie. Dnes podľa vlastných slov ľutuje, že vírus vytvoril a neteší ho ani "sláva", ktorú mu to prinieslo.