Veci na hraniciach s Bieloruskom zašli už príliš ďaleko, Morawiecki zvažuje zvolanie NATO

14.11.2021 (Webnoviny.sk) - Poľsko, Litva a Lotyšsko v reakcii na vyhrotenú migračnú krízu na svojich hraniciach s Bieloruskom zvažujú zvolanie mimoriadnych rokovaní Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Uviedol to v nedeľu poľský premiér Mateusz Morawiecki.Ako dodal, so svojimi kolegami z pobaltských krajín diskutuje, či rokovania zvolať na základe článku 4 Severoatlantickej zmluvy. Ten umožňuje ktorémukoľvek členovi obrannej aliancie požiadať o konzultácie, pokiaľ považuje za ohrozené svoju územnú celistvosť, nezávislosť, alebo bezpečnosť.V rozhovore pre štátnu tlačovú agentúru PAP premiér zdôraznil, že hranica Poľska s Bieloruskom „bude efektívnou a konečnou prekážkou“ pre deštruktívne kroky bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.„O tom, že veci zašli príliš ďaleko, nie sú pochybnosti,“ konštatoval Morawiecki. Poľské úrady každý deň hlásia nove pokusy bieloruských síl o zničenie hraničných bariér a pretlačenie migrantov na poľskú stranu. Pohraničná stráž tvrdí, že tento rok zaznamenala vyše 33-tisíc pokusov o nelegálne prekročenie hranice, kým minulý rok ich bolo iba 120.Poľské sily zvyčajne migrantov vytláčajú späť na bieloruskú stranu. Nemecké úrady napriek tomu tvrdia, že zaznamenali viac ako deväťtisíc príchodov migrantov, ktorí sa do krajiny pravdepodobne dostali z Bieloruska cez Poľsko.V pohraničnej oblasti s Bieloruskom viaznu tisíce ľudí v čase, keď sa teploty pohybujú okolo bodu mrazu. Podľa poľského denníka Gazeta Wyborcza tam za posledné mesiace zomrelo už desať osôb. O najnovšom úmrtí mladého muža sýrskej národnosti informovali poľské médiá v sobotu.Poľsko čelí od leta rastúcej vlne migrantov prevažne z Blízkeho východu a Afriky, ktorí sa snažia z Bieloruska dostať ďalej do Európy. Úrady migrantov na hranici zastavujú a tých, ktorí ju prekročia, posielajú naspäť do Bieloruska.Varšava a Európska únia sa zhodujú, že migračnú vlnu organizuje bieloruská vláda s cieľom destabilizovať spoločenstvo európskych krajín v odvete za sankcie Západu.