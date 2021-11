Žltým lístkom odzvonilo, komunikácia s finančnou správou sa má od začiatku roka zlepšiť

Potrebná je aktívna elektronická schránka

Dokumenty budú posielať aj poštou

14.11.2021 (Webnoviny.sk) - Komunikácia s finančnou správou sa pre daňové subjekty od 1. januára budúceho roka zjednoduší. Po sprevádzkovaní obojsmernej elektronickej komunikácie (OBK) bude koniec „žltým lístkom“ a finančná správa začne doručovať dokumenty elektronicky do schránok na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) za všetky druhy daní.Klienti však musia mať túto schránku aktivovanú na doručovanie. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.Po novom sa tak komunikácia nebude uskutočňovať cez portál finančnej správy, ale dokumenty za všetky druhy daní bude finančná správa doručovať do elektronických schránok zriadených na ÚPVS. Finančná správa je zo zákona povinná takýmto spôsobom doručiť daňovému subjektu napríklad rozhodnutie, žiadosť, oznámenie alebo iný dokument.Pre zjednodušenú komunikáciu je však potrebné mať aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie na ÚPVS. Právnickým osobám, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri, sa aktivuje elektronická schránka automaticky zo zákona s jej zriadením. V prípade fyzickej osoby sa elektronická schránka aktivuje až na jej žiadosť.Finančná správa bude od januára budúceho roka doručovať elektronické úradné dokumenty vrátane príloh s rovnakými právnymi účinkami, ako pri doručovaní dokumentov v papierovej podobe.Aj v prípade takéhoto doručovania budú platiť dva režimy: nie do vlastných rúk (obyčajné doručovanie), alebo do vlastných rúk s fikciou doručenia. V druhom prípade bude potrebné potvrdenie doručenia zo strany adresáta.Takmer všetky dokumenty finančná správa doručuje daňovým subjektom v režime do vlastných rúk. Elektronický dokument sa bude považovať za doručený, ak adresát potvrdí notifikáciu o doručení (deň, hodina, minúta a sekunda doručenia sa uvádza na elektronickej doručenke), ale aj vtedy, ak uplynie úložná lehota (15 dní) a notifikáciu o doručení v tejto lehote adresát nepotvrdí.Daňové subjekty si budú môcť nastaviť notifikácie o novej správe v schránke ÚPVS, a to buď zaslaním oznámenia na email, alebo esemeskou.Zahraničným osobám, ktoré nebudú mať aktivovanú elektronickú schránku na ÚPVS, ale budú mať zriadenú schránku na portáli finančnej správy, bude finančná správca zasielať dokumenty elektronicky do schránok na tomto portáli. Ak nebude mať zahraničná osoba schránku na ÚPVS ani na portáli finančnej správy, tak jej dokument bude doručovaný poštou v papierovej podobe.