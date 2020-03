Vedci objavili azda najstaršieho predchodcu hydiny, „zázračnú sliepku“ považujú za jedinečnú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.3.2020 - Fosília vtáka, ktorú nedávno objavili na holandsko-belgickej hranici, môže patriť najstaršiemu známemu predchodcovi hydiny. Fosília je stará približne 67 miliónov rokov a vedcom ponúkla nové informácie o vývoji vtákov, keďže zatiaľ nevedia, kedy presne sa vyvinuli do súčasnej podoby.K objasneniu tejto otázky im môže pomôcť fosília lebky, ktorá je v "dobrom stave". "Je to jedinečný exemplár. Nazývame ho 'zázračná sliepka'," uviedol Daniel Field z univerzity v Cambridgei. Objasnil, že je to jediná takmer kompletná lebka vtáka z obdobia dinosaurov. "Môže nám veľa povedať o ranej evolúcii vtákov," dodal.Fosíliu nazvali Asteriornis maastrichtensis. Vták mal hmotnosť do 400 gramov a patril medzi prvých členov skupiny, z ktorej sa vyvinuli súčasné sliepky, kačice a ostatná hydina. V období jeho života sa v spomínanej oblasti nachádzalo plytké more a podmienky boli podobné súčasným tropickým plážam. Dlhé a štíhle nohy mu umožnili žiť na pobreží.