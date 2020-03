Video: Tanečná novinka Keď padal sneh od skupiny Fallgrapp

Skupina Fallgrapp zverejnila ďalšiu skladbu z pripravovaného albumu Ostrov. Názov je Keď padal sneh a skupina k nej pripravila aj videoklip. Na energickej novinke hosťuje spevák The Curly Simon. Singel je poslednou predzvesťou albumu, ktorý 3. apríla vychádza pod značkou Gergaz.





Kapela sa o slovo prihlásila už začiatkom tohto roka emotívnou skladbou Ostrov, spolu s ktorou avizovala vydanie nového albumu. O necelé štyri týždne sa z dielne Fallgrapp objavila titulná skladba k seriálu Jenny s názvom Iba ďalej kráčam, na ktorej sa autorsky okrem speváčky Nory Ibsenovej podieľali rapper Martin Matys a spevák Simon Štubniak, známy aj pod menom The Curly Simon.Po tematicky ťažších skladbách prichádza Fallgrapp s tanečnou a svižnou skladbou Keď padal sneh, na ktorej sa o text a vokál postaral práve The Curly Simon. Nakoľko v rámci svojho sólového projektu aj kapely Don't trust butterflies spieva výlučne v angličtine, slovenský text bol preňho výzvou. „V minulosti som si netrúfol na skladby v slovenčine, ale táto hudba ma tak očarila, že som to jednoducho musel skúsiť.”Keď padal sneh je prvou skladbou z repertoáru Fallgrapp, ktorej text zachytáva prežívanie z pohľadu muža a v piesni počuť iba mužský vokál. Vo videoklipe vidíme príbeh bývalého tanečníka, ktorý prišiel o to, čo miluje. Hlavnými črtami sú halucinácie, vidiny, či predstavy, ústrednou témou je paranoidná schizofrénia. Výslednú podobu videoklipu má na svedomí mladý talentovaný režisér Simon Seriš.Zoskupenie Fallgrapp sa na hudobnej scéne objavilo v roku 2013 ako projekt muzikanta a producenta Jureša Líšku, ktoré sa behom niekoľkých rokov vyprofilovalo do aktuálnej deväťčlennej zostavy. Fallgrapp podmanivo spája elektroniku s akustickými nástrojmi, sláčikovým triom a ženským vokálom. Zaujímavo vrstvené aranžmány, netradičný prístup k slovenským textom, mimoriadny dôraz na vizuál aj zaujímavé spolupráce sú kombináciou, ktorá kapelu zaraďuje medzi najpozoruhodnejšie slovenské projekty.Po mimoriadne úspešnom debute Rieka a jeho zvukovo pestrom nasledovníkovi V hmle prichádzajú Fallgrapp s tretím štúdiovým albumom Ostrov, ktorý vychádza 3. apríla. K dispozícii je v podobe digitálu, CD a LP. S kúpou nového albumu majú fanúšikovia a nadšenci vinylov možnosť dokúpiť exkluzívnu dotlač albumu Rieka na špeciálnom akvamarínovomodrom vinyle.