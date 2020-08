Vedci objavili na Sibíri telo takmer celého mamuta, najviac ich potešili jeho exkrementy (foto)

Na kostiach nenašli známky zranení

Kosti našli v chaotickom usporiadaní

4.8.2020 - Ruskí vedci vytiahli zo sibírskeho jazera 10-tisíc rokov staré pozostatky mamuta srstnatého. Zriedkavý nález zahŕňa kožu, šľachy a exkrementy pravdepodobne dospelého jedinca.Počas dvoch expedícií na jazere Pečenelava-To na polostrove Jamal v severozápadnej časti Sibíri dali dohromady približne 90 percent zvieraťa.Podobné nálezy sa čoraz častejšie objavujú v sibírskej časti Ruska. Odborníci to pripisujú otepľovaniu klímy, ktoré v niektorých oblastiach Arktídy roztápa zamrznutý permafrost.Mamuta pravdepodobne pomenujú Tadibe po rodine, ktorá objavila jeho pozostatky. Podľa vedcov je to približne 15- až 20-ročný samec vysoký asi tri metre. Príčinu jeho smrti zatiaľ nestanovili, pretože na kostiach nenašli žiadne známky zranení. Vedci sa veľmi potešili aj nájdeným exkrementom. V súvislosti s nimi dúfajú, že im pomôžu určiť, čím sa zviera živilo.Napriek tomu, že jednotlivé časti mamutej kostry sa nepodarilo správne usporiadať, Andrej Gusev z Centra pre arktický výskum považuje záchranu pozostatkov za jedinečný objav."Predpokladali sme, že sa kosti zachovali v anatomickom poradí. Prvý a druhý deň našej výpravy však ukázal, že to platí iba o zadnej časti kostry. Zvyšné kosti boli roztrúsené v takom chaotickom poradí, že nebolo možné určiť, kam patria," poznamenal Gusev podľa webu britského denníka The Guardian.