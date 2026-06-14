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14. júna 2026
Vedci objavili najväčší, najhlbší a zároveň najstarší veľrybí cintorín na svete
Tagy: Veľryba
Medzi nájdenými pozostatkami identifikovali aj nový, dnes už vyhynutý druh veľryby. Čínski vedci objavili na dne Indického oceánu najväčší, najhlbší a zároveň najstarší známy veľrybí ...
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14.6.2026 (SITA.sk) - Medzi nájdenými pozostatkami identifikovali aj nový, dnes už vyhynutý druh veľryby.
Čínski vedci objavili na dne Indického oceánu najväčší, najhlbší a zároveň najstarší známy veľrybí cintorín na svete. Výsledky výskumu zverejnil v stredu vedecký časopis Nature. V oblasti západne od Austrálie našli výskumníci takmer 500 kostier veľrýb roztrúsených pozdĺž približne 1 200 kilometrov dlhého koridoru v hĺbkach do 7 000 metrov.
Podľa vedúceho štúdie Siao-tchunga Penga z Čínskej akadémie vied boli vedci rozsahom objavu prekvapení. „Boli sme ohromení, keď sa ukázal skutočný rozsah objavu. Takýto cintorín tejto veľkosti sme vôbec neočakávali. Rozsah rozšírenia, hĺbka aj vek nálezov ďaleko prekonali akékoľvek naše predstavy,“ uviedol.
Výskumníci uskutočnili v roku 2023 celkovo 32 ponorov pomocou ponorky Fendouzhe, ktorá dokáže prepraviť troch ľudí. Počas výprav odoberali vzorky pomocou robotických ramien. Medzi nájdenými pozostatkami identifikovali aj nový, dnes už vyhynutý druh veľryby. Niektoré fosílie podľa štúdie pochádzajú z obdobia spred 5,3 milióna rokov.
Na kostrách a v ich okolí vedci pozorovali množstvo morských organizmov, pričom viaceré z nich môžu predstavovať doteraz neznáme druhy. Objavili medúzy, červy, slimáky, kôrovce, hviezdice i lastúrniky. Podľa spoluautora štúdie Čou Penga išlo o „skutočne neuveriteľný zážitok“. „Živé ekosystémy, ktoré sme videli, ponúkli úplne nový pohľad na inak temné a chladné morské dno,“ povedal.
Vedci predpokladajú, že v oblasti nazývanej Diamantina Zone by sa mohlo nachádzať viac než desať miliónov tiel veľrýb. Väčšina kostí patrila zobákovcom. Výskumníci sa domnievajú, že tento koridor mohol byť významnou potravinovou oblasťou veľrýb a miestny podmorský reliéf v tvare písmena V napomáhal zhromažďovaniu tiel na dne oceánu.
Podľa odborníkov predstavujú uhynuté veľryby dôležitý zdroj potravy pre hlbokomorské organizmy a zároveň významný zásobník uhlíka. Americký oceánograf Craig Smith označil objav za „mimoriadne vzrušujúci“ a zdôraznil jeho význam pre poznanie evolúcie veľrýb. Paleontológ Stephen Godfrey prirovnal nález k objavu hydrotermálnych prieduchov z roku 1977 a vyjadril nádej, že budú nasledovať ďalšie podobné objavy v svetových oceánoch.
Zdroj: SITA.sk - Vedci objavili najväčší, najhlbší a zároveň najstarší veľrybí cintorín na svete © SITA Všetky práva vyhradené.
Čínski vedci objavili na dne Indického oceánu najväčší, najhlbší a zároveň najstarší známy veľrybí cintorín na svete. Výsledky výskumu zverejnil v stredu vedecký časopis Nature. V oblasti západne od Austrálie našli výskumníci takmer 500 kostier veľrýb roztrúsených pozdĺž približne 1 200 kilometrov dlhého koridoru v hĺbkach do 7 000 metrov.
32 ponorov pomocou ponorky Fendouzhe
Podľa vedúceho štúdie Siao-tchunga Penga z Čínskej akadémie vied boli vedci rozsahom objavu prekvapení. „Boli sme ohromení, keď sa ukázal skutočný rozsah objavu. Takýto cintorín tejto veľkosti sme vôbec neočakávali. Rozsah rozšírenia, hĺbka aj vek nálezov ďaleko prekonali akékoľvek naše predstavy,“ uviedol.
Výskumníci uskutočnili v roku 2023 celkovo 32 ponorov pomocou ponorky Fendouzhe, ktorá dokáže prepraviť troch ľudí. Počas výprav odoberali vzorky pomocou robotických ramien. Medzi nájdenými pozostatkami identifikovali aj nový, dnes už vyhynutý druh veľryby. Niektoré fosílie podľa štúdie pochádzajú z obdobia spred 5,3 milióna rokov.
nový pohľad na inak temné a chladné morské dno
Na kostrách a v ich okolí vedci pozorovali množstvo morských organizmov, pričom viaceré z nich môžu predstavovať doteraz neznáme druhy. Objavili medúzy, červy, slimáky, kôrovce, hviezdice i lastúrniky. Podľa spoluautora štúdie Čou Penga išlo o „skutočne neuveriteľný zážitok“. „Živé ekosystémy, ktoré sme videli, ponúkli úplne nový pohľad na inak temné a chladné morské dno,“ povedal.
Vedci predpokladajú, že v oblasti nazývanej Diamantina Zone by sa mohlo nachádzať viac než desať miliónov tiel veľrýb. Väčšina kostí patrila zobákovcom. Výskumníci sa domnievajú, že tento koridor mohol byť významnou potravinovou oblasťou veľrýb a miestny podmorský reliéf v tvare písmena V napomáhal zhromažďovaniu tiel na dne oceánu.
Podľa odborníkov predstavujú uhynuté veľryby dôležitý zdroj potravy pre hlbokomorské organizmy a zároveň významný zásobník uhlíka. Americký oceánograf Craig Smith označil objav za „mimoriadne vzrušujúci“ a zdôraznil jeho význam pre poznanie evolúcie veľrýb. Paleontológ Stephen Godfrey prirovnal nález k objavu hydrotermálnych prieduchov z roku 1977 a vyjadril nádej, že budú nasledovať ďalšie podobné objavy v svetových oceánoch.
Zdroj: SITA.sk - Vedci objavili najväčší, najhlbší a zároveň najstarší veľrybí cintorín na svete © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Veľryba
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