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15. júna 2026
Mladé talenty Slovenska si zmerali sily vo finále IQ olympiády: Jubilejný 15. ročník preveril logiku tisícov detí
Tagy: IQ olympiáda PR
Historické priestory Radnice a Mestského múzea v Lučenci sa 8. júna 2026 stali dejiskom celoštátneho finále jubilejného 15. ročníka IQ olympiády. Historické priestory Radnice a Mestského ...
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15.6.2026 (SITA.sk) - Historické priestory Radnice a Mestského múzea v Lučenci sa 8. júna 2026 stali dejiskom celoštátneho finále jubilejného 15. ročníka IQ olympiády.
Historické priestory Radnice a Mestského múzea v Lučenci sa v pondelok 8. júna 2026 stali dejiskom celoštátneho finále jubilejného 15. ročníka IQ olympiády. Súťaž, ktorú dlhodobo organizuje nezisková organizácia Mensa Slovensko združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí, opäť potvrdila svoj status najväčšieho podujatia svojho druhu na Slovensku. Do tohtoročného zápolenia sa zapojilo celkovo 10 761 detí, konkrétne žiakov druhého stupňa základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií z celého Slovenska. Do absolútneho finále sa cez náročné školské a regionálne kolá prebojovala elitná šesťdesiatka najbystrejších myslí.
Filozofia IQ olympiády zostáva nezmenená už pätnásť rokov, pretože súťaž nepreveruje naučené školské vedomosti získané štúdiom, ale meria schopnosť logicky uvažovať, rýchlosť úsudku, pamäťové dispozície a flexibilitu kreatívneho myslenia. V Lučenci na finalistov čakali komplexné sady úloh, ktoré vyžadovali maximálne sústredenie a povestný zdravý rozum. Súčasťou finálového dňa boli aj sprievodné podujatia, logické hry, hlavolamy či stavanie známeho Da Vinciho mosta, čo preverilo aj tímovú spoluprácu a priestorovú predstavivosť.
"Tohtoročné finálové zadania boli mimoriadne komplexné, no všetky deti ukázali neuveriteľnú dravosť a bystrú myseľ. Rodičia aj pedagógovia môžu byť na výkony svojich detí právom hrdí, pretože konkurencia bola obrovská," zhodnotili koordinátori súťaže.
Organizačné zázemie a hladký priebeh takejto masívnej akcie zabezpečoval tím viac ako 50 dobrovoľníkov z radov Mensy. Títo ľudia venovali prípravám viac ako 7 mesiacov intenzívnej práce, najazdili tisíce kilometrov po celom Slovensku a pripravili pre deti nezabudnuteľný zážitok. Pre dospelých účastníkov, ktorými boli najmä rodičia a učitelia, boli paralelne pripravené inšpiratívne prednášky zamerané na rozvoj intelektového nadania. Program spestrilo aj veľkolepé vystúpenie Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky a predstavenie rozvojového projektu Nexteria.
Projekt tejto veľkosti, ktorý je pre všetky zapojené deti kompletne bezplatný, by nebolo možné realizovať bez silnej podpory partnerov z verejného, súkromného a akademického sektora. Organizátori vyjadrujú úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa na úspechu 15. ročníka podieľali.
Generálni partneri: Nadácia ČSOB, Pusch & Wynne Injury Lawyers, Trnavský samosprávny kraj.
Hlavní partneri: CLC advokátska kancelária, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická univerzita v Bratislave, Milan Pavlík, LEON Productions (relácie Duel, Lov slov juniori), Lenovo, Martin Sukupčák, Mesto Lučenec, Nadácia SAK, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Vivantina.
Mediálni partneri: Televízia TA3, Televízia JOJ, Denník N a Aktuality.sk.
Organizácia Mensa Slovensko už teraz pripravuje podklady pre nadchádzajúci 16. ročník a teší sa na nové výzvy a ďalšiu generáciu talentovaných detí.
Mensa Slovensko je dobrovoľné, apolitické a neziskové združenie osôb, ktoré združuje ľudí s nadpriemerným inteligenčným kvocientom, teda s výsledkom v horných 2 % populácie. Poslaním organizácie je využívanie inteligencie v prospech spoločnosti, podporuje projekty, ktoré prinášajú hodnotu pre ľudí a rozvíjajú ich potenciál. Zároveň vytvára bezpečné a podnetné prostredie pre členov organizácie, aby mali priestor na socializáciu, výmenu skúseností a intelektuálnu stimuláciu medzi rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Mensa Slovensko je súčasťou celosvetovej organizácie Mensa International, ktorá zastrešuje národné Mensy vo viac než 100 krajinách sveta.
Informračný servis
Zdroj: SITA.sk - Mladé talenty Slovenska si zmerali sily vo finále IQ olympiády: Jubilejný 15. ročník preveril logiku tisícov detí © SITA Všetky práva vyhradené.
Historické priestory Radnice a Mestského múzea v Lučenci sa v pondelok 8. júna 2026 stali dejiskom celoštátneho finále jubilejného 15. ročníka IQ olympiády. Súťaž, ktorú dlhodobo organizuje nezisková organizácia Mensa Slovensko združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí, opäť potvrdila svoj status najväčšieho podujatia svojho druhu na Slovensku. Do tohtoročného zápolenia sa zapojilo celkovo 10 761 detí, konkrétne žiakov druhého stupňa základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií z celého Slovenska. Do absolútneho finále sa cez náročné školské a regionálne kolá prebojovala elitná šesťdesiatka najbystrejších myslí.
Súťaž, kde bifľovanie nepomôže
Filozofia IQ olympiády zostáva nezmenená už pätnásť rokov, pretože súťaž nepreveruje naučené školské vedomosti získané štúdiom, ale meria schopnosť logicky uvažovať, rýchlosť úsudku, pamäťové dispozície a flexibilitu kreatívneho myslenia. V Lučenci na finalistov čakali komplexné sady úloh, ktoré vyžadovali maximálne sústredenie a povestný zdravý rozum. Súčasťou finálového dňa boli aj sprievodné podujatia, logické hry, hlavolamy či stavanie známeho Da Vinciho mosta, čo preverilo aj tímovú spoluprácu a priestorovú predstavivosť.
"Tohtoročné finálové zadania boli mimoriadne komplexné, no všetky deti ukázali neuveriteľnú dravosť a bystrú myseľ. Rodičia aj pedagógovia môžu byť na výkony svojich detí právom hrdí, pretože konkurencia bola obrovská," zhodnotili koordinátori súťaže.
Organizačné zázemie a hladký priebeh takejto masívnej akcie zabezpečoval tím viac ako 50 dobrovoľníkov z radov Mensy. Títo ľudia venovali prípravám viac ako 7 mesiacov intenzívnej práce, najazdili tisíce kilometrov po celom Slovensku a pripravili pre deti nezabudnuteľný zážitok. Pre dospelých účastníkov, ktorými boli najmä rodičia a učitelia, boli paralelne pripravené inšpiratívne prednášky zamerané na rozvoj intelektového nadania. Program spestrilo aj veľkolepé vystúpenie Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky a predstavenie rozvojového projektu Nexteria.
Poďakovanie partnerom
Projekt tejto veľkosti, ktorý je pre všetky zapojené deti kompletne bezplatný, by nebolo možné realizovať bez silnej podpory partnerov z verejného, súkromného a akademického sektora. Organizátori vyjadrujú úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa na úspechu 15. ročníka podieľali.
Generálni partneri: Nadácia ČSOB, Pusch & Wynne Injury Lawyers, Trnavský samosprávny kraj.
Hlavní partneri: CLC advokátska kancelária, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická univerzita v Bratislave, Milan Pavlík, LEON Productions (relácie Duel, Lov slov juniori), Lenovo, Martin Sukupčák, Mesto Lučenec, Nadácia SAK, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Vivantina.
Mediálni partneri: Televízia TA3, Televízia JOJ, Denník N a Aktuality.sk.
Organizácia Mensa Slovensko už teraz pripravuje podklady pre nadchádzajúci 16. ročník a teší sa na nové výzvy a ďalšiu generáciu talentovaných detí.
Mensa Slovensko je dobrovoľné, apolitické a neziskové združenie osôb, ktoré združuje ľudí s nadpriemerným inteligenčným kvocientom, teda s výsledkom v horných 2 % populácie. Poslaním organizácie je využívanie inteligencie v prospech spoločnosti, podporuje projekty, ktoré prinášajú hodnotu pre ľudí a rozvíjajú ich potenciál. Zároveň vytvára bezpečné a podnetné prostredie pre členov organizácie, aby mali priestor na socializáciu, výmenu skúseností a intelektuálnu stimuláciu medzi rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi. Mensa Slovensko je súčasťou celosvetovej organizácie Mensa International, ktorá zastrešuje národné Mensy vo viac než 100 krajinách sveta.
Informračný servis
Zdroj: SITA.sk - Mladé talenty Slovenska si zmerali sily vo finále IQ olympiády: Jubilejný 15. ročník preveril logiku tisícov detí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: IQ olympiáda PR
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