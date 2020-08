Vedci objavili nebezpečného parazita, spôsobuje maláriu a je odolný voči liekom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.8.2020 - Vedci objavili v Rwande kmeň parazita, ktorý spôsobuje maláriu a je odolný voči liekom na túto chorobu. Štúdiu zverejnili v časopise Nature a tvrdia v nej, že parazity sú schopné odolávať artemisinínu. Je to po prvý raz, čo vedci spozorovali odolnosť voči tomuto lieku v Afrike.Upozornili, že to predstavuje "obrovskú hrozbu pre verejné zdravie" na kontinente. Na projekte sa podieľali odborníci z viacerých inštitúcií, a to aj z Národného programu kontroly malárie v Rwande či Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO ) . Analyzovali vzorky krvi pacientov z Rwandy. Našli pritom jednu mutáciu parazita odolného voči artemisinínu, a to u 19 z 257 pacientov jedného zdravotníckeho zariadenia.Vedci upozornili, že parazity, ktoré si vyvinuli odolnosť voči predchádzajúcim liekom, "sú podozrivé z toho, že prispeli k miliónom úmrtí na maláriu u afrických detí v 80. rokoch minulého storočia". Keď odborníci prišli s prvou látkou na liečbu malárie - chlorochínom, verili, že sa im počas niekoľkých rokov chorobu podarí úplne poraziť. Od 50. rokov si však parazity vyvinuli odolnosť voči ďalším liekom.Na liečbu malárie sa v súčasnosti využíva kombinácia dvoch liečiv - artemisinínu a piperachínu. Prvé dôkazy o odolnosti voči artemisinínu hlásili v roku 2008 z juhovýchodnej Ázie a odborníci sa obávali, aby rovnaké správy neprišli aj z Afriky.