Vedci objavili v Európe vzácne riasy, sú staré 16-tisíc rokov a spájajú sa s poslednou dobou ľadovou

Morský život sa prispôsobuje klimatickým zmenám

Bretónskemu genofondu hrozí zánik

1.8.2020 (Webnoviny.sk) - Pri pobreží Škótska, Írska a Francúzska sa nachádzajú kelpy - hnedé riasy, ktoré tam žijú od poslednej ľadovej doby, teda zhruba 16-tisíc rokov. Tvrdí to tím vedcov z Veľkej Británie, Francúzska a Portugalska, ktorý analyzoval genetické zloženie čepelatiek prstnatých (Laminaria digitata) zo 14 oblastí v severnom Atlantickom oceáne a objavil tri rozdielne genetické zhluky.Odborníci dúfajú, že im objav, ktorý popísali v žurnále European Journal of Phycology, pomôže dokázať, ako morská flóra dokáže prežiť extrémne zmeny klímy.Ako informuje spravodajský portál BBC, vedci našli jeden odlišný genetický klaster pozdĺž východného pobrežia Kanady a USA, ďalší v severnej Európe a tretiu kompaktnú populáciu okolo Bretónska."Naša štúdia dokazuje, ako sa morský život prispôsobuje zmenám klímy migráciou k pólom a dokonca aj cez Atlantik, ak sú vhodné podmienky. Tieto migrácie poskytujú mechanizmus, ktorým morský život tlmí efekty globálnych klimatických zmien," vyjadril sa Joao Neiva z Centra morských vied Algarveskej univerzity v Portugalsku."Kelpy zohrávajú v Atlantiku kritickú rolu, takže je dôležité pochopiť, čo ovplyvňuje ich šírenie a prežite v priebehu času a ako citlivé sú na zmenu," uviedol morský ekológ Andrew Want z International Centre for Island Technology pri Heriot-Watt University na Orknejách. Dramatické zmeny podľa neho prežili "utečenecké populácie" kelp."Čepelatky prstnaté v Škótsku a Írsku sú bližšie príbuzné populáciám vysoko v Arktíde viac ako zhluku v Bretónsku. Keď sa kontinentálny ľadovec na konci poslednej ľadovej doby stiahol zo severoeurópskych pobrežných oblastí, nasledovalo šírenie rias a rekultivovanie vo vyšších zemepisných šírkach Atlantiku," vysvetlil vedec, ktorý zbieral vzorky neďaleko svojho domu v Kirkwall Bay.Bretónska populácia kelp je podľa Wanta blízka ostatným populáciám, ale zostáva odlišná. Klimatické zmeny však ohrozujú jej prežitie. "Je znepokojujúce, že na základe scenárov o skleníkových plynoch tento unikátny bretónsky genofond zmizne," dodal vedec s tým, že to poskytuje dôkazy o očakávanej strate biodiverzity s rýchlo meniacimi sa teplotami morí.