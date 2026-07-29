Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 29.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zaujímavosti

29. júla 2026

Vedci objavili v Zimbabwe nový druh 210 miliónov rokov starého dinosaura


Tagy: Dinosaury Vedci

Paleontológovia objavili v Zimbabwe nový druh dinosaura, ktorý žil pred približne 210 miliónmi rokov. Objav podľa vedcov prináša nové poznatky o rozmanitosti dinosaurov v južnej Afrike v období neskorého ...



Zdieľať
gettyimages 1312318046 676x380 29.7.2026 (SITA.sk) - Paleontológovia objavili v Zimbabwe nový druh dinosaura, ktorý žil pred približne 210 miliónmi rokov. Objav podľa vedcov prináša nové poznatky o rozmanitosti dinosaurov v južnej Afrike v období neskorého triasu.


Medzinárodný tím paleontológov objavil v Zimbabwe nový druh dinosaura s názvom „Musango matusadonaensis“, ktorý žil približne pred 210 miliónmi rokov. Vedci uviedli, že nález prináša nové poznatky o tom, ako sa dinosaury rozšírili do rôznych ekosystémov južnej Afriky.

Nový druh bol identifikovaný na základe kostry vykopanej v roku 2018 na brehu jazera Kariba na severe Zimbabwe. Ide o piaty druh dinosaura objavený na území tejto krajiny.

„Musango matusadonaensis“ žil v období neskorého triasu, keď sa dinosaury začínali rozširovať po Zemi, no ešte nepatrili medzi dominantné suchozemské živočíchy. Na rozdiel od obrovských dlhokrkých dinosaurov, ktoré sa vyvinuli o milióny rokov neskôr, bol tento druh pomerne štíhly. Meral približne 4,5 metra a vážil odhadom 222 kilogramov.

Názov „Musango“ pochádza z miestneho jazyka šona a znamená „žijúci v buši“. Podľa výskumníka Paula Barretta z Prírodovedného múzea v Londýne sa donedávna predpokladalo, že dinosaury v celej južnej Afrike boli veľmi podobné. Nový objav však naznačuje, že región tvorilo viacero odlišných ekosystémov, v ktorých žili rozdielne druhy dinosaurov. „Naznačuje to, že to, čo sme doteraz objavili, je len špička ľadovca,“ uviedol Barrett.

Výsledky výskumu boli zverejnené v odbornom časopise Journal of Systematic Palaeontology. Objavená fosília patrí medzi najkompletnejšie kostry dinosaurov z tohto obdobia nájdené v Zimbabwe. Zachovali sa časti chrbtice, rebier, predných aj zadných končatín a chodidiel.

Vedci odhadujú, že jedinec mal približne osem rokov a bol takmer dospelý. Kosti zároveň ukazujú, že počas života prekonal vážne zranenie alebo infekciu. Hoci sa lebka nenašla, výskumníci sa domnievajú, že „Musango“ bol pravdepodobne bylinožravec alebo všežravec a živil sa rastlinami rastúcimi pri riekach a potokoch.

V Zimbabwe pritom v roku 2022 objavili aj pozostatky doteraz najstaršieho známeho afrického dinosaura „Mbiresaurus raathi“, ktorý žil približne pred 230 miliónmi rokov. Bol vysoký len asi jeden meter, mal dlhý chvost a vážil až 30 kilogramov.


Zdroj: SITA.sk - Vedci objavili v Zimbabwe nový druh 210 miliónov rokov starého dinosaura © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dinosaury Vedci
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Obľúbené komplexné weby fungujú pod jednou skupinou

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 