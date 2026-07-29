|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 29.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. júla 2026
Vedci objavili v Zimbabwe nový druh 210 miliónov rokov starého dinosaura
Paleontológovia objavili v Zimbabwe nový druh dinosaura, ktorý žil pred približne 210 miliónmi rokov. Objav podľa vedcov prináša nové poznatky o rozmanitosti dinosaurov v južnej Afrike v období neskorého ...
Zdieľať
29.7.2026 (SITA.sk) - Paleontológovia objavili v Zimbabwe nový druh dinosaura, ktorý žil pred približne 210 miliónmi rokov. Objav podľa vedcov prináša nové poznatky o rozmanitosti dinosaurov v južnej Afrike v období neskorého triasu.
Medzinárodný tím paleontológov objavil v Zimbabwe nový druh dinosaura s názvom „Musango matusadonaensis“, ktorý žil približne pred 210 miliónmi rokov. Vedci uviedli, že nález prináša nové poznatky o tom, ako sa dinosaury rozšírili do rôznych ekosystémov južnej Afriky.
Nový druh bol identifikovaný na základe kostry vykopanej v roku 2018 na brehu jazera Kariba na severe Zimbabwe. Ide o piaty druh dinosaura objavený na území tejto krajiny.
„Musango matusadonaensis“ žil v období neskorého triasu, keď sa dinosaury začínali rozširovať po Zemi, no ešte nepatrili medzi dominantné suchozemské živočíchy. Na rozdiel od obrovských dlhokrkých dinosaurov, ktoré sa vyvinuli o milióny rokov neskôr, bol tento druh pomerne štíhly. Meral približne 4,5 metra a vážil odhadom 222 kilogramov.
Názov „Musango“ pochádza z miestneho jazyka šona a znamená „žijúci v buši“. Podľa výskumníka Paula Barretta z Prírodovedného múzea v Londýne sa donedávna predpokladalo, že dinosaury v celej južnej Afrike boli veľmi podobné. Nový objav však naznačuje, že región tvorilo viacero odlišných ekosystémov, v ktorých žili rozdielne druhy dinosaurov. „Naznačuje to, že to, čo sme doteraz objavili, je len špička ľadovca,“ uviedol Barrett.
Výsledky výskumu boli zverejnené v odbornom časopise Journal of Systematic Palaeontology. Objavená fosília patrí medzi najkompletnejšie kostry dinosaurov z tohto obdobia nájdené v Zimbabwe. Zachovali sa časti chrbtice, rebier, predných aj zadných končatín a chodidiel.
Vedci odhadujú, že jedinec mal približne osem rokov a bol takmer dospelý. Kosti zároveň ukazujú, že počas života prekonal vážne zranenie alebo infekciu. Hoci sa lebka nenašla, výskumníci sa domnievajú, že „Musango“ bol pravdepodobne bylinožravec alebo všežravec a živil sa rastlinami rastúcimi pri riekach a potokoch.
V Zimbabwe pritom v roku 2022 objavili aj pozostatky doteraz najstaršieho známeho afrického dinosaura „Mbiresaurus raathi“, ktorý žil približne pred 230 miliónmi rokov. Bol vysoký len asi jeden meter, mal dlhý chvost a vážil až 30 kilogramov.
Zdroj: SITA.sk - Vedci objavili v Zimbabwe nový druh 210 miliónov rokov starého dinosaura © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodný tím paleontológov objavil v Zimbabwe nový druh dinosaura s názvom „Musango matusadonaensis“, ktorý žil približne pred 210 miliónmi rokov. Vedci uviedli, že nález prináša nové poznatky o tom, ako sa dinosaury rozšírili do rôznych ekosystémov južnej Afriky.
Nový druh bol identifikovaný na základe kostry vykopanej v roku 2018 na brehu jazera Kariba na severe Zimbabwe. Ide o piaty druh dinosaura objavený na území tejto krajiny.
„Musango matusadonaensis“ žil v období neskorého triasu, keď sa dinosaury začínali rozširovať po Zemi, no ešte nepatrili medzi dominantné suchozemské živočíchy. Na rozdiel od obrovských dlhokrkých dinosaurov, ktoré sa vyvinuli o milióny rokov neskôr, bol tento druh pomerne štíhly. Meral približne 4,5 metra a vážil odhadom 222 kilogramov.
Názov „Musango“ pochádza z miestneho jazyka šona a znamená „žijúci v buši“. Podľa výskumníka Paula Barretta z Prírodovedného múzea v Londýne sa donedávna predpokladalo, že dinosaury v celej južnej Afrike boli veľmi podobné. Nový objav však naznačuje, že región tvorilo viacero odlišných ekosystémov, v ktorých žili rozdielne druhy dinosaurov. „Naznačuje to, že to, čo sme doteraz objavili, je len špička ľadovca,“ uviedol Barrett.
Výsledky výskumu boli zverejnené v odbornom časopise Journal of Systematic Palaeontology. Objavená fosília patrí medzi najkompletnejšie kostry dinosaurov z tohto obdobia nájdené v Zimbabwe. Zachovali sa časti chrbtice, rebier, predných aj zadných končatín a chodidiel.
Vedci odhadujú, že jedinec mal približne osem rokov a bol takmer dospelý. Kosti zároveň ukazujú, že počas života prekonal vážne zranenie alebo infekciu. Hoci sa lebka nenašla, výskumníci sa domnievajú, že „Musango“ bol pravdepodobne bylinožravec alebo všežravec a živil sa rastlinami rastúcimi pri riekach a potokoch.
V Zimbabwe pritom v roku 2022 objavili aj pozostatky doteraz najstaršieho známeho afrického dinosaura „Mbiresaurus raathi“, ktorý žil približne pred 230 miliónmi rokov. Bol vysoký len asi jeden meter, mal dlhý chvost a vážil až 30 kilogramov.
Zdroj: SITA.sk - Vedci objavili v Zimbabwe nový druh 210 miliónov rokov starého dinosaura © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Obľúbené komplexné weby fungujú pod jednou skupinou
Obľúbené komplexné weby fungujú pod jednou skupinou