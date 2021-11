Vedci poznajú prvého človeka, ktorý sa nakazil koronavírusom

Prvý zaznamenaný prípad nákazy novým druhom koronavírusu pochádzal z trhu v čínskom meste Wu-chan. Prvým nakazeným bola predavačka z tohto trhu a nie účtovník, ktorý s trhom nemal žiadnu spojitosť, ako sa pôvodne predpokladalo. Vyplýva to z americkej štúdie zverejnenej vo štvrtok vo vedeckom časopise Science, informovala agentúra Reuters.





Prípad účtovníka, o ktorom sa predpokladalo, že bol prvou osobou nakazenou covidom, výrazným spôsobom prispel k špekuláciám, že koronavírus unikol z laboratória vo Wu-chane. Pôvod vírusu SARS-CoV-2 je však doteraz nejednoznačný, čo je jedným z dôvodov napätia medzi Čínou a Spojenými štátmi.Podľa novej štúdie zverejnenej vo štvrtok však prvým nakazeným nebol spomínaný účtovník. Ten nahlásil, že prvé príznaky ochorenia COVID-19 sa uňho objavili 16. decembra, teda o niekoľko dní neskôr, ako sa pôvodne predpokladalo. Zmätok v súvislosti s časom objavenia sa prvých príznakov u účtovníka spôsobil dentálny problém, ktorý sa uňho objavil 8. decembra."Jeho symptómy sa objavili až po niekoľkých prípadoch u pracovníkov na trhu vo Wu-chane. Čo znamená, že prvým známym prípadom (nákazy koronavírusom) bola predavačka morských plodov, u ktorej choroba prepukla 11. decembra," uviedol profesor biológie z americkej Univerzity v Arizone Michael Worobey, ktorý je autorom štúdie.Podľa Worobeyho sú prvé známe symptomatické prípady covidu spojené s trhom vo Wu-chane, a to najmä s jeho západnou časťou, v ktorej sú v klietkach držané psy a medvedíky čistotné. Tieto zistenia tak možno považovať za dôkaz, že pandémia koronavírusu sa rozšírila práve z tohto trhoviska, píše Reuters.Štúdia, ktorú začiatkom tohto roka vykonala Čína v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), vylúčila teóriu o úniku koronavírusu z laboratória a uviedla, že vírus SARS-CoV-2 sa na človeka pravdepodobne preniesol z netopierov prostredníctvom iného zvieraťa. Podľa tejto štúdie bol však potrebný ďalší výskum.WHO však minulý mesiac navrhla členov nového tímu odborníkov, ktorí majú opäť preskúmať pôvod koronavírusu, pripomína Reuters.