Predajcovia potravín a drogistického tovaru upozorňujú na nedostatky vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva

Časť lekární zostane zablokovaná

Obchody patria k najbezpečnejším

19.11.2021 - Predajcovia potravín a drogistického tovaru združení v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) upozorňujú na nedostatky najnovšej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa od 22. novembra upravujú obmedzenia pre prevádzky.Podľa SAMO súčasné znenie vyhlášky totiž úplne znemožňuje prístup do obchodných domov osobám mimo režimu OP, a to aj k esenciálnym prevádzkam nachádzajúcim sa v obchodných domoch.Sú to napríklad predajne potravín, drogérie, lekárne, ambulancie lekárov, prípadne prevádzky poskytujúce terapiu osobám so zdravotným postihnutím.„Podľa súčasného znenia zverejnenej vyhlášky tak zostane zablokovaná výrazná časť lekární pre väčšinu obyvateľov Slovenska, vrátane tých, ktoré sú inak bežne otvorené aj počas víkendových dní," upozorňujú obchodníci.SAMO vníma ako problematickú aj reguláciu 25 metrov štvorcových na zákazníka. Zvýšiť počet metrov štvorcových na zákazníka z 15 na 25 vníma aliancia ako kontraproduktívne a ak sa nezmení vyhláška v časti týkajúcej sa obchodných domov, tak sa obchodníci dostanú na hranu schopnosti pokryť základné potreby obyvateľov na Slovensku.„Nemáme vedomosť, že by v niektorej inej krajine platili takto striktné pravidlá na vstup do predajní s esenciálnym tovarom. Nie je ani nikde preukázané, že v obchodoch prichádza k šíreniu vírusu, naopak, pre prísnu disciplínu v rámci obchodov, špeciálne s esenciálnym tovarom, patria tieto prevádzky celosvetovo k najbezpečnejším,“ poznamenal predseda SAMO Martin Krajčovič.SAMO dôrazne žiada o urgentnú zmenu súčasného znenia vyhlášky tak, aby bol umožnený prístup do obchodných domov aj osobám mimo režimu OP, pokiaľ pôjde o návštevu esenciálnych prevádzok.Zároveň žiada o úpravu, ktorá ponechá 15 metrov štvorcových na zákazníka v rámci predajní s esenciálnym tovarom.