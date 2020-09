Vedci pozorovali v britských vodách žraloky obrovské, používali pritom robotickú kameru

Druhá najväčšia ryba na svete

Vedia viac o živote žralokov

1.9.2020 - Vedci s pomocou robotickej kamery pozorovali v britských vodách správanie žralokov obrovských. SharkCam vypustili na západnom pobreží Škótska, kde sa tieto zvieratá zhromažďovali s cieľom rozmnožovať sa po tom, ako tam priplávali z vôd západnej Afriky.Tento ohrozený druh je druhou najväčšou rybou na svete po žralokovi veľrybom a dorastá do dĺžky vyše desiatich metrov. Kamera sledovala tri jedince pri ostrovoch Coll a Tiree a z dostatočnej vzdialenosti zaznamenávala ich správanie.Žraloky videli plávať pri hladine s otvorenou tlamou počas lovenia planktónu. Odborníci po dôkladnej štúdii záznamov uviedli, že zvieratá trávili dlhý čas tesne nad morským dnom a nič nejedli."Aj keď sme nemali to šťastie a nezachytili sme párenie, táto inovatívna štúdia vniesla viac svetla do života týchto veľkolepých obrovských rýb," vyjadrila sa Suzanne Hendersonová z NatureScot."To, že tieto žraloky trávia oveľa viac času plávaním pri morskom dne, ako sme si doteraz mysleli, a že majú zatvorené tlamy, je skutočne zaujímavé," dodala.