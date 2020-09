Ľudia vyhodia denne viac než tridsať miliónov rúšok, francúzsky startup ich dokáže recyklovať

Rúška idú najprv do karantény

Zrecyklovali už desaťtisíce rúšok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.9.2020 - Medzi vedľajšie efekty súčasnej pandémie koronavírusu patrí aj znečisťovanie životného prostredia ochrannými prostriedkami, predovšetkým odhodenými rúškami.Podľa prognóz talianskeho Inštitútu na ochranu prírody bude na svete do konca tohto roka vyhodených až 300-tisíc ton tvárových masiek.Ako uvádza spomenutá organizácia, ľudia sa každý deň zbavia 37,5 milióna rúšok. Na tento problém pohotovo zareagoval francúzsky startup Plaxtil, ktorý vyvinul model recyklácie textilných predmetov alebo odevov."Považujeme to za nevyhnutnosť. Rúška spália alebo budú znečisťovať prírodu. Môžeme ich recyklovať, s materiálom niečo urobiť a obnoviť jeho hodnotu," poznamenal spoluzakladateľ spoločnosti Olivier Civil.Plaxtil pôsobí na trhu od vlaňajška. Špecializuje sa na recykláciu odevov ich premenou na materiál podobný plastu, ktorý pomenovali plaxtil.Keď vypukla pandémia koronavírusu, Civil sa rozhodol vyskúšať recykláciu rúšok. Tie najskôr zhromaždia a umiestnia na štyri dni do "karantény".Potom prejdú k zariadeniu, ktoré ich rozkrája na menšie kúsky. Následne ich vystavia ultrafialovému svetlu, aby pred procesom recyklácie zabezpečili dekontamináciu tkaniny.Predstavitelia startupu tvrdia, že dosiaľ zrecyklovali viac ako 50-tisíc rúšok, pričom od konca júna zo získaného materiálu vyrobili dve až tritisíc recyklovaných výrobkov.Francúzi veria, že ich materiál bude možné obnovovať nekonečne veľa krát a takéto riešenia by mohli výrazne znížiť znečistenie Zeme plastovým odpadom.