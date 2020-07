Vedci predpovedajú zníženie populácie vo svete, rodí sa čoraz menej detí

Prirodzený úbytok populácie

Najviac budú zasiahnuté Japonsko a Taliansko

19.7.2020 - Znižujúca sa úroveň pôrodnosti vo svete povedie k tomu, že takmer každej krajine ku koncu storočia výrazne klesne populácia. Vyplýva to z nového výskumu amerických vedcov.Podľa ich záverov sa dokonca v 23 štátoch vrátane Španielska a Japonska do roku 2100 zníži počet obyvateľov až o polovicu. Obyvateľstvo krajín tiež výrazne zostarne, pričom 80 rokov sa bude dožívať toľko ľudí, koľko sa bude rodiť.Priemerný počet detí, ktoré sa ženám v súčasnosti rodia, stále klesá. V roku 1950 mali ženy počas života v priemere 4,7 detí. Výskumníci z University of Washington však tvrdia, že globálna úroveň pôrodnosti sa v roku 2017 znížila o polovicu - teda na 2,4 dieťaťa na jednu ženu. Podľa štúdie, ktorú zverejnil odborný časopis Lancet, klesne toto číslo do roku 2100 pod 1,7.V dôsledku týchto prognóz vedci očakávajú, že počet obyvateľov planéty bude kulminovať okolo roku 2064 a dosiahne 9,7 miliardy, než ku koncu storočia klesne na 8,8 miliardy."Toto je dosť veľká vec, väčšina sveta smeruje k prirodzenému úbytku populácie," uviedol v tejto súvislosti pre spravodajskú stanicu BBC profesor Christopher Murray. Vedci tento vývoj spájajú s väčším prístupom žien k vzdelávaniu, práci, ako aj k antikoncepcii, čo vedie k tomu, že sa rozhodnú mať menej detí.K najzasiahnutejším štátom bude podľa výskumu patriť Japonsko, kde počet obyvateľov do konca storočia klesne zo súčasných 128 miliónov na menej než 53 miliónov.Obyvateľstvo Talianska by sa malo rovnako dramaticky znížiť zo 61 miliónov na 28 miliónov za rovnaké časové obdobie. K ďalším krajinám, ktorých populácia klesne o polovicu, budú patriť Španielsko, Portugalsko, Thajsko či Južná Kórea.Čína, ktorá je v súčasnosti najľudnatejšou krajinou sveta, dosiahne podľa odhadov svoj populačný vrchol 1,4 miliardy o štyri roky, než sa počet jej obyvateľov do roku 2100 zníži o takmer polovicu na 732 miliónov. Jej doterajšiu pozíciu prevezme India.