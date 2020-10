Vedci sa po roku vrátili z najväčšej polárnej expedície, v Arktíde skúmali klimatické zmeny

Misiu skomplikovala pandémia

Vedci sa vrátili s množstvom vzoriek

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.10.2020 - Nemecký ľadoborec, ktorý viezol vedcov na ročnej misii po Arktíde, sa vrátil do domovského prístavu v Nemecku. Množstvo dát, ktoré si priviezli, by malo pomôcť výskumníkom lepšie predpovedať klimatické zmeny v nadchádzajúcich desaťročiach.RV Polarstern sa vrátil v pondelok do Bremerhavenu, odkiaľ pred viac ako rokom vyplával. Misia bola úspešná, hoci ju v máji skomplikovali obmedzenia proti šíreniu nového koronavírusu.Loď musela na tri týždne vybočiť zo svojej pozície na ďalekom severe, aby si mohla vyzdvihnúť zásoby a vymeniť členov tímu, pretože obmedzenia narušili cestovné plány."V podstate sme dosiahli všetko, čo sme si určili," povedal pre agentúru The Associated Press líder expedície Markus Rex z nemeckého Inštitútu Alfreda Wegenera pre polárny a oceánsky výskum.Na misii, ktorá stála 150 miliónov eur, sa zúčastnilo viac ako 300 vedcov z 20 krajín, vrátane USA, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Ruska alebo Číny. Tí v priebehu roka merali podmienky za severným polárnym kruhom."Prinášame späť množstvo údajov spolu s nespočetnými vzorkami ľadových jadier, snehu a vody," uviedol Rex.Veľa informácií odborníci použijú na zlepšenie modelov o globálnom otepľovaní, najmä v Arktíde, kde sa zmeny dejú rýchlejším tempom ako inde na planéte. Podľa odborníčky na morský ľad Melindy Webster z University fo Alaska, ktorá viedla 14-členný tím vedcov počas štvrtej etapy misie, bude spracovanie údajov pravdepodobne trvať roky alebo dokonca desaťročia.Súčasťou misie bolo napríklad zakotvenie na ľadovej kryhe, kde si tím vytvoril tábor. RV Polarstern tiež vďaka neobyčajne dobrým podmienkam morského ľadu neplánovane dosiahol geografický severný pól.