Vedci sa ponoria do Indického oceánu, skúmať budú aj dôsledky klimatických zmien

8.2.2020 (Webnoviny.sk) - Tím vedcov sa chytá ponoriť hlboko do Indického oceánu do takzvanej "polnočnej zóny", do ktorej svetlo takmer nepreniká, avšak život tam napriek tomu bujnie. Vedci z misie Nekton vedenej Britmi plánujú v neprebádanej oblasti preskúmať tamojší podmorský život, ako aj dopady klimatických zmien.Päťtýždňová expedícia v spolupráci s vládami Seychel Maldív sa zameria na podmorské vrchy, ktoré sa týčia z dna do výšky niekoľko tisíc metrov. Na preskúmanie takýchto nehostinných hĺbok vedci využijú jednu z najpokrokovejších ponoriek zvanú Limiting Factor."Táto oblasť, do ktorej sa chystáme preniknúť, je jednou z najbiodiverznejších častí svetových oceánov. Takže nevieme, čo tam nájdeme," povedal vedúci misie Oliver Steeds.Vedci následne spoja svoje zistenia s tými, ktoré získali už minulý rok počas sedemtýždňovej misie v Indickom oceáne. Výsledky plánujú prezentovať v roku 2022.