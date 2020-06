Vedci spúšťajú nový projekt, ktorý odhalí dopady koronakrízy na voľne žijúce zvieratá

Náhla absencia ľudskej aktivity

Zvieratá sa priblížili k mestám

Stlačme tlačidlo "PAUZA"

Vedci spustili program na sledovanie voľne žijúcich zvierat pred, počas a po skončení obmedzení súvisiacich s koronakrízou . Tím na čele s britskými odborníkmi študuje takzvanú antropauzu - celosvetové spomalenie ľudskej aktivity, čo zrejme bude mať vážny dopad na iné druhy. Meranie tohto vplyvu podľa odborníkov odhalí spôsoby, ako budeme môcť "zdieľať našu čoraz viac preplnenú planétu".Navrhli vykonať "okamžité kroky", ktoré by vedcom umožnili získať čo najviac informácií z náhlej absencie ľudskej aktivity v mnohých oblastiach, zabezpečiť im povolenie na výkon svojej práce a prístup k informáciám o pohybe ľudí a tiež dáta z pozorovania zvierat.Christian Rutz z University of St Andrews povedal, že na pozorovanie pohybu a správania zvierat v čase pandémie po celom svete využívajú malé zariadenia pripevnené na ich telách."Je to skutočne vzácna príležitosť na výskum, i keď je spojená s najtragickejšími okolnosťami, nemôžeme si dovoliť nechať ju ujsť," uviedol pre BBC News.Na sociálnych sieťach sa objavujú zábery, na ktorých ľudia zachytili, ako sa voľne žijúce zvieratá v čase obmedzení prekvapivo pohybujú v mestských oblastiach.Inde má neprítomnosť ľudí zase negatívny dopad, a to napríklad v súvislosti s pytliactvom.Jim Smith z University of Portsmouth bol členom dlhodobého vyšetrovania zmien v opustenej oblasti poškodenej výbuchom jadrovej elektrárne Černobyľ.Niekoľko rokov po evakuácii tamojšej uzavretej zóny bieloruskí a ukrajinskí vedci zistili, že zvieratá spojené s ľuďmi, ako potkany alebo holuby, zmizli, no divoké zvieratá, ako jelene, vlky alebo diviaky sa množili."Za obrovskú ekonomickú a ľudskú cenu nás COVID a Černobyľ prinútili v súvislosti s poškodením životného prostredia stlačiť tlačidlo 'pauza'. Zastavenie niektorých týchto vplyvov bude náročné, ale pomôže nám niečo sa naučiť z týchto extrémnych okolností," vyhlásil Smith."Vedecké poznatky získané počas tejto ničivej krízy nám umožnia vyvinúť inovatívne stratégie na zdieľanie tejto čoraz viac preplnenej planéty, čo bude mať pozitívny vplyv pre voľne žijúce zvieratá aj pre ľudí," uzavrel Rutz.