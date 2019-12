Vedci SR získali milióny eur na lepšiu diagnostiku rakoviny prsníka

Na archívnej snímke vedec, biochemik Pavol Čekan. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 12. decembra (TASR) – Slovenský startup MultiplexDX, ktorý sa zaoberá vývojom onkologickej diagnostiky, získal ako prvý v histórii SR grant Európskej inovačnej rady (EIC) v hodnote tri milióny eur. Diagnostický test slovenských vedcov Multiplex8+ má zvýšiť presnosť diagnózy rakoviny prsníka z dnešných 50 až 70 percent na 98 percent.Zakladateľ startupu Pavol Čekan poukázal na to, že viac ako dve tretiny rakoviny vznikajú náhodne.povedal. Unikátnosť vyvíjanej diagnostiky podľa jeho slov spočíva v lepšej možnosti vizuálnej diagnostiky a krížovej kontrole s testami génov.vysvetlil Čekan.Grant, ktorý vedci získali, je určený na predklinické skúšky diagnostického testu. Tím ho bude overovať na 4000 archívnych vzorkách tkanív z Rakúska, Islandu, Českej republiky a Slovenska. Ak sa doterajšie priaznivé výsledky novej diagnostiky potvrdia, počíta projekt s nasadením do klinickej praxe už v roku 2023.Peter Kilián zo startupu verí, že po overení v predklinickom skúšaní bude test pomáhať onkologickým pacientom na Slovensku.uviedol.vysvetlil Čekan. Preto sa rozhodli v spolupráci s ďalšími zdravotnícko-technologickými startupmi, výskumníkmi, lekármi a inými stakeholdermi založiť Onkologický klaster Slovensko. Mal by okrem iného zvýšiť potenciál výskumu v tejto oblasti.