Vedci tvrdia, že testy na Covid-19 robíme príliš skoro. Chybu môže ukázať až jeden z piatich

Pätina pozitívnych pacientov s koronavírusom, ktorí nemajú príznaky ochorenia, teoreticky nemusí byť testovaním zachytená.

PCR testy sú založené na odbere vzoriek z nosa a hrdla, ktoré sú následne testované na prítomnosť vírusovej RNA. Tá nesie genetickú informáciu koronavírusu. Použitá metóda sa nazýva polymerázová reťazová reakcia s reverznou transkripciou (RT-PCR), uvádza Medicalnewstoday.com.

Falošne negatívny môže byť jeden z piatich testov

Podľa odborníkov sú PCR testy najspoľahlivejšou metódou na odhalenie prebiehajúceho ochorenia Covid-19 a ich citlivosť by sa mala blížiť k 100 percentám. V praxi to tak ale byť nemusí, domnievajú sa americkí experti, ktorí zistili, že jeden z piatich genetických testov môže ukázovať falošne negatívny výsledok. Svoje zistenia publikovali v odbornom periodiku Annals of Internal Medicine.

Podľa vedcov závisí úspešnosť PCR testovania aj od dĺžky infekcie či inkubačnej doby. Interpretácia výsledkov preto môže byť mätúca.

Závisí od inkubačnej doby a dĺžky infekcie

Na základe porovnania viacerých štúdií sa ukazuje, že pravdepodobnosť falošne negatívneho výsledku závisí od času, kedy infekcia vstúpila do tela. Deň po nákaze bola 100-percentná, štvrtý deň od nákazy 67-percentná a na ôsmy deň 20-percentná. Tri týždne od nákazy bola šanca chybného výsledku 66-percentná.

Podľa expertov môže byť problematické diagnostikovať ochorenie bezprostredné dni po nákaze. Najspoľahlivejšie je podľa nich testovať osoby s podozrením na Covid-19 až osem dní od vstupu infekcie do tela, resp. tri dni po objavení sa príznakov.

Nové zistenia poukazujú na potrebu prehodnotenia spoľahlivosti genetického testovania na Covid-19. Zároveň však autori štúdie apelujú na potrebu ďalšieho skúmania výsledkov, ktoré vzhľadom na rôzne porovnávané zdroje môžu byť nepresné. Výskumníci tiež navrhujú skombinovať PCR testy s rýchlotestami na protilátky proti SARS-Cov-2 v prípade pacientov, ktorí nemajú zjavné príznaky infekcie.