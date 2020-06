Termín na požiadanie o štátny príspevok na mzdy zamestnancov sa predĺžil, ale netýka sa to všetkých opatrení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.6.2020 - O štátny príspevok na mzdy zamestnancov za apríl je možné požiadať až do 30. júna tohto roka. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) predlžuje zamestnávateľom termín na podanie žiadosti a výkazov v rámci projektu Prvá pomoc.Vychádza tak v ústrety zamestnávateľom, ktorí o príspevky nestihli požiadať včas do konca mája. Agentúru SITA o tom vo štvrtok informoval rezort práce s tým, že predĺžený termín sa týka opatrení 1, 3A a 3B, pričom aprílové výkazy sú opäť dostupné na stránke www.pomahameludom.sk "Úrady práce už prijímajú aj žiadosti a výkazy za mesiac máj. Aj v tomto prípade predlžujeme zamestnávateľom termín o jeden mesiac. Májové žiadosti a výkazy v rámci opatrenia 1, 3A a 3B je teda potrebné zaslať najneskôr do 31. júla 2020," informovala rezortná hovorkyňa Veronika Husárová. Posuny termínov sa netýkajú opatrení 2, 4 a 5, pretože tam nevzniká potreba spracovať mzdy zamestnancov za predchádzajúci mesiac.Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda SR 31. marca 2020. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu.