Vedci vydali pre ľudstvo červený kód. Otepľovanie sa zrýchlilo a čakajú nás katastrofické predpovede

Klíma sa mení prirýchlo

Niektoré škody sa nebudú dať zvrátiť

Ciele parížskej dohody sú v nedohľadne

9.8.2021 - Teploty vo svete za zhruba desaťročie zrejme presiahnu úroveň otepľovania, ktorej chcú zabrániť svetoví lídri. Vyplýva to zo správy odborníkov, ktorá je podľa Organizácie Spojených národov (OSN) „červený kód pre ľudstvo“.Medzivládny panel pre klimatické zmeny (IPCC) tvrdí, že zmena klímy je jasne spôsobená ľuďmi a je „jednoznačná“. Jeho správa má presnejšie avšak aj teplejšie predpovede pre 21. storočie ako pri poslednom vydaní v roku 2013, uvádza agentúra AP.Každý z piatich scenárov pre budúcnosť, ktoré sú založené na tom, ako veľmi sa znížia emisie uhlíka, prekračuje prísnejšiu z dvoch prahových hodnôt stanovených v parížskej klimatickej dohode z roku 2015. Svetoví lídri sa vtedy dohodli, že sa pokúsia udržať globálne otepľovanie na 1,5 stupni Celzia v porovnaní s predindustriálnou érou.Každý scenár však ukazuje, že svet prekročí hranicu otepľovania 1,5 stupňa Celzia v 30. rokoch, čo je skôr, ako sa v minulosti predpokladalo. Údaje ukazujú, že sa otepľovanie v ostatných rokoch zvýšilo.Svet by mohol zostať na hranici 1,5 stupňa Celzia, ak by extrémne a rýchlo pristúpil k zníženiu emisií. Aj v tom prípade by však otepľovanie dosiahlo 1,5 stupňa Celzia za desaťročie, trochu by stúplo a následne by kleslo, vysvetlila spoluautorka správy Maisia Rojas Corrada z Centra pre výskum klímy a odolnosti v Čile.Tri scenáre podľa IPCC ukazujú, že Zem pravdepodobne prekročí hranicu otepľovania dva stupne Celzia v porovnaní s predindustriálnou érou. To by prinieslo horšie vlny horúčav, suchá a lejaky so záplavami, „pokiaľ v nasledujúcich desaťročiach nenastane výrazné zníženie emisií oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov“.„Táto správa nám hovorí, že nedávne zmeny klímy sú rozsiahle, rýchle a zosilňujúce, bezprecedentné za tisícky rokov,“ povedala podpredsedníčka IPCC Ko Barrett z amerického Národného úradu pre oceány a atmosféru (NOAA). „Zmeny, ktoré zažívame, s ďalším otepľovaním narastú,“ varovala.Viac ako tritisícstranová správa od 234 vedcov uvádza, že otepľovanie už zrýchľuje zvyšovanie hladiny mora, úbytok ľadu a zhoršuje extrémne počasie ako vlny horúčav, suchá, povodne a búrky. Tropické cyklóny sú silnejšie a mokrejšie, ľad v Severnom ľadovom oceáne v lete ustupuje a permafrost sa roztápa.Všetky tieto trendy sa podľa odborníkov zhoršia. Napríklad vlna horúčav, ktorá prichádzala raz za 50 rokov, sa teraz objaví raz za desaťročie a ak sa svet oteplí ešte o jeden stupeň Celzia, bude sa to diať dvakrát za sedem rokov. S otepľovaním tiež hrozí, že krajiny budú čeliť nielen extrémnemu počasiu ale niekoľkým klimatickým katastrofám naraz.Niektoré škody spôsobené klimatickou zmenou, ako napríklad zmenšovanie sa kontinentálnych ľadovcov, stúpanie hladiny mora a zmeny v oceánoch (úbytok kyslíka a okysľovanie, pozn. SITA), sú pritom „nezvrátiteľné po storočia až miléniá“, uvádza správa.Takmer všetko otepľovanie možno pripísať emisiám skleníkových plynov, ako je oxid uhličitý a metán. Podľa správy môžu prírodné sily ako slnko alebo jednoduchá náhodnosť vysvetliť jednu alebo dve desatiny stupňa otepľovania.Ultra-katastrofické udalosti, ako napríklad kolapsy kontinentálnych ľadovcov či náhle spomalenie oceánskych prúdov, sú menej pravdepodobné, no nedajú sa podľa správy vylúčiť.„S malou pravdepodobnosťou budeme mať šťastie a skončíme s menším otepľovaním, ako sme očakávali. Nebudeme schopní splniť ciele parížskej klimatickej dohody bez rýchleho krátkodobého zníženia emisií. Zároveň je však výrazne nižšia pravdepodobnosť, že ak znížime svoje emisie, skončíme oveľa horšie, ako sme očakávali,“ skonštatoval na margo spomenutých scenárov spoluautor správy a klimatológ Zeke Hausfather. Oba extrémy sú podľa neho menej pravdepodobné.