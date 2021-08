Video: S úsmevom Karola Duchoňa v podaní Roberta Buriana ovláda slovenské festivaly

Nadčasová melódia a text vystihujúci život skvelého speváka a bohéma si modernom šate získali nových fanúšikov aj na aktuálnych letných festivaloch.

Remix skladby Karola Duchoňa „S úsmevom“ nadväzuje na úspešný remix „V období dažďa“, ktorý Robert Burian predstavil v máji tohto roka. „Na môj hudobný život mala vždy veľký vplyv slovenská tvorba. Hlavne tá, ktorá vznikala ešte v minulom storočí. Do dnes ma fascinuje, ako sa napríklad v 60. a 70. rokoch zišli hudobníci, spojili energie a vznikli z toho legendárne hity. Stále tu sú a myslím si, že aj navždy budú,“ povedal slovenský producent. Robert Burian sa venuje elektronickej tanečnej hudbe, pričom väčšinu svojej tvorby vydáva v zahraničných vydavateľstvách. Remixy slovenských legendárnych hitov sú súčasťou spolupráce s tradičným slovenským vydavateľstvom Opus. To už v minulosti odsúhlasilo Burianovi upraviť skladby od Modusu, Richarda Müllera či Mekyho Žbirku. Remix skladby 22 dní sa nedávno objavil aj v záverečnej scéne vo filme „Na značky!“ režisérky Márie Pinčíkovej.

Robert Burian ft. Karol Duchoň – S úsmevom (remix):

„Tieto legendárne hity ma čím ďalej, tým viac oslovujú. Tak som cítil, že raz príde aj mojom živote obdobie, kedy si poviem, že sa pustím do remixov. Nenechalo na seba dlho čakať a vznikol remix V období dažďa. Pochvala od Mariky Gombitovej bola pre mňa obrovská pocta a zároveň pozitívna energia do ďalšej tvorby,“ povedal R. Burian. Ten je presvedčený, že obdobie leta si väčšina z nás spája s dobrou náladou, úsmevom a zábavou, preto voľba ďalšieho remixu padla práve na skladbu „S úsmevom“. Príprava remixu však tentokrát nešla úplne hladko. „Bola to pre mňa doteraz asi najväčšia výzva. Musel som napísať noty, rozanalyzovať použité nástroje z pôvodnej nahrávky, do najvyššej možnej miery oddeliť modernými nástrojmi spev od hudby, následne to celé ‚vyčistiť‘ a potom vytvoriť kompletne nový hudobný podklad. Bol to náročný proces, ale stálo to za to,“ dodal Robert Burian.

Zaujímavosťou je, že aj autor skladby „S úsmevom“ Pavol Zelenay v knihe Posledný bohém (Silvia Lispuchová, Alena Horváthová-Čisáriková, 2020, Ikar) spomína, že pôsobil podobne ako R. Burian v oblasti tanečnej hudby. „Ako autor som celkom samozrejme sledoval jej vývin a formy. Zaujímali ma predovšetkým jej metro-rytmické štruktúry,“ cituje kniha P. Zelenaya. „... v spolupráci s ďalším mladším rozhlasovým kolegom a textárom Ľubošom Zemanom sme vytvorili pieseň S úsmevom – samozrejme ‚ušitú‘ opäť pre Karola Duchoňa. Dirigent Vlado Valovič sa podujal na jej umeleckú realizáciu pre akýsi televízny program, v ktorom účinkoval so svojím V. V. systémom.“ Skladbu upravil Alois Bouda a súčasťou sa stali aj vokály Beziniek v štýle Philly Soulu. Pavol Zelenay skladbu S úsmevom označuje za svoju najúspešnejšiu – hrá sa dnes aj po 44 rokoch, spievajú ju aktuálne skupiny (napr. Polemic), objavila sa vo filme 38 a pri pôrode si ju spievala aj operná diva Adriana Kučerová.