Vedci vyvracajú mýty o asteroide 2022 AP7, Zem podľa nich neohrozí na viac než tisíc rokov

8.11.2022 - Asteroid 2022 AP7 nepredstavuje nebezpečenstvo pre Zem. Tvrdia to vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) , ktorí vyvracajú mýty a prinášajú vedecké dáta o tomto asteroide. Správy o ňom sa už niekoľko dní šíria prostredníctvom médií i internetu a postupne sa k nim pridalo i viacero nepravdivých informácií.„Asteroid 2022 AP7 bol objavený 13. januára 2022 v Chile. Jeho objaviteľ pred niekoľkými dňami publikoval informáciu, v ktorej nový asteroid s priemerom 1,45 km nazval zabijakom planét. V médiách sa okrem toho objavila správa, že tento asteroid bude v najbližších dňoch najbližšie k Zemi,“ priblížil Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV.To, že sa asteroid priblíži k Zemi, je síce podľa vedcov pravda, avšak minimálna vzdialenosť od Zeme by mala v novembri 2022 byť približne 295 miliónov kilometrov, čiže Zemi nehrozí nebezpečenstvo. Informácie priniesla SAV v tlačovej správe.Vedci tiež vyvracajú informáciu, že počas tohto priblíženia bude asteroid pozorovateľný aj malými ďalekohľadmi. Vzhľadom na jeho jasnosť by mal byť podľa astronómov zo SAV viditeľný len prostredníctvom dostatočne veľkých ďalekohľadov. Asteroid sa podľa nich pohybuje medzi dráhami Venuše a Jupitera.Malá časť jeho dráhy zasahuje i do obežnej dráhy Zeme. Takéto asteroidy sú súčasťou skupiny Apollo. K Slnku sa najväčšmi priblížil 30. marca 2022. Astronómovia tak vyvracajú tvrdenie, že asteroid sa dlhodobo pohybuje medzi dráhami Zeme a Venuše.Na tvrdenie, že v budúcnosti môže byť asteroid 2022 AP7 nasmerovaný k Zemi Jupiterom, reagujú vedci tým, že dráha asteroidu je veľmi stabilná. Jeho pohyb je temer v rezonancii s pohybmi Zeme a Slnko obehne raz za päť obehov Zeme. Podľa vedcov je zrážka so Zemou vylúčená na viac než 1 000 rokov.Ak by aj došlo k jeho odklonu z dráhy, ľudstvo by už malo mať prostriedky na jeho odklonenie. Už pred časom NASA úspešne otestovala možnosť odkloniť nárazom sondy menší asteroid z jeho dráhy. Astronómovia dodali, že o tisíc rokov by nemalo byť problematické poradiť si so "zabijakom planét", a že v tomto prípade ide o zbytočné strašenie.