Film ČIERNY PANTER: NAVŽDY WAKANDA

V najnovšom filme Čierny panter: navždy Wakanda od štúdia Marvel musia kráľovná Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) a Dora Milaje (Florence Kasumbová) bojovať, aby ochránili svoj národ pred svetovými mocnosťami po smrti kráľa T’Challu. Kým sa Wakanďania snažia prijať ďalšiu kapitolu svojich dejín, naši hrdinovia sa musia spojiť s Vojnovým psom Nakiou (Lupita Nyong’o) a Everettom Rossom (Martin Freeman) a spoločne vydláždiť novú cestu pre kráľovstvo Wakanda.





Čierny panter: navždy Wakanda sa vracia do bohatého a výnimočného sveta Wakandy, kde komunita oplakáva odchod svojho kráľa. Film sa tiež vydá na nové zaujímavé miesto, Talokan, čo je úchvatná podmorská civilizácia, ktorá vzišla zo starobylého mayského spoločenstva. Fiktívny svet odráža, ako sa mohla v priebehu času meniť a vyvíjať skutočná komunita, ktorá bola nútená žiť pod vodou a bola oddelená od zvyšku svojho národa a kultúry. Talokanilovia sú fiktívni a jedineční. Obe kráľovstvá majú veľa spoločného: obe boli skryté pred svetom a obe majú mocný zdroj, ktorý chce zvyšok sveta.Vo filme ďalej účinkujú Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena a Alex Livanalli, a Tenoch Huerta sa nám prvýkrát predstaví ako Namor, kráľ skrytého podmorského národa.

ČIERNY PANTER: NAVŽDY WAKANDA

/ BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER /



Premiéra: 10. 11. 2022

Réžia: Ryan Coogler

Scenár: Ryan Coogler, Joe Robert Cole

Kamera: Autumn Durald Arkapaw

Hudba: Ludwig Göransson

Hrajú: Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira , Winston Duke, Florence Kasumba, Dominique Thorne, Michaela Coel, Tenoch Huerta, Martin Freeman, Angela Bassett

Hrajú (hlasy): ANDREA KARNASOVÁ, RASTISLAV SOKOL, IVAN KRÚPA, MATEJ LANDL, ALENA PAJTINKOVÁ, Bianka Bucková, Helena Geregová, Daniel Žulčák, Judita Bilá, Přemysl Boublík, Lenka Fecková a ďalší

Žáner: akčný, sci-fi, dobrodružný film

Stopáž: 161 minút

Zem vzniku: USA

Rok výroby: 2022

Štúdio: Marvel Studios

Formát: 2D a 3D DCP, 3D IMAX, zvuk 5.1 a 7.1, ATMOS

Jazyková verzia: slovenský dabing (2D, 3D), anglicky so slovenskými titulkami

Monopol do: 10.11.2024

Prístupnosť: nevhodné pre vekovú kategóriu maloletých do 12 rokov