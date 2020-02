Vedci žiadajú viac peňazí na pátranie po mimozemšťanoch, ich existencia je veľmi pravdepodobná

Koniec marťanskej loveckej sezóny

Pátranie sa vyplatí

17.2.2020 - Americkí vedci žiadajú viac finančných prostriedkov na pátranie po živote vo vesmíre. Zhodujú sa na tom, že posledné výskumy, ktoré naznačujú, že existencia planét s vhodnými podmienkami na život by mohla byť pre určitý typ hviezd skôr normou ako výnimkou, zvyšujú pravdepodobnosť existencie života v našej galaxii, nehovoriac o celom vesmíre.Touto otázkou sa zaoberali americkí vedci aj na minulotýždňovej výročnej konferencii Americkej asociácie pre rozvoj vedy (AAAS) v Seattli, a jednou z vecí, na ktorých sa zhodli, bolo to, že táto oblasť výskumu je veľmi nedostatočne financovaná.Keďže existencia mimozemských civilizácií príde mnohým ľuďom ešte stále príliš bizarná, vlády sa podľa vedcov boja pumpovať do tejto oblasti výskumu akékoľvek väčšie peniaze. Začiatok takéhoto viac ako opatrného prístupu, špeciálne na strane americkej vlády, ktorá je tradične najväčším donorom vesmírneho výskumu, sa podľa britskej BBC datuje do roku 1993.Dovtedy americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) financoval pátranie po mimozemských civilizáciách sumou až do výšky 10 miliónov dolárov ročne, no táto prax sa skončila po prijatí novej legislatívy z pera bývalého senátora Richarda Bryana."Dúfajme, že toto bude koniec marťanskej loveckej sezóny za peniaze daňových poplatníkov," vyhlásil vtedy Bryan, ktorý bol do roku 2001 demokratickým senátorom za štát Nevada.Odvtedy sa však výskum posunul omnoho ďalej a najnovšie fakty dávajú čoraz viac za pravdu stúpencom teórie, že existencia mimozemského života je vysoko pravdepodobná."Nastal čas, aby sa pátranie po mimozemskom živote vrátilo z 'chládku' a plne sa integrovalo medzi všetky zvyšné oblasti astronómie," povedal pre BBC riaditeľ amerického Národného rádioastronomického observatória (NRAO) v Charlottesville vo Virgínii Anthony Beasley.Rovnaký názor má aj britský kráľovský astronóm, lord Martin Rees. "Pátranie po mimozemskom živote je rozhodne niečím, čo sa vyplatí, a to aj napriek prekážkam, ktoré stoja v ceste jeho úspechu. Ide tu totiž naozaj o veľa," cituje Reesa BBC."Už odkedy sa ľudské bytosti začali dívať na nočnú oblohu, pýtali sa 'Je tam niekto?'. My teraz máme kapacitu na to, aby sme na túto otázku odpovedali, a možno urobili objav, ktorý by sa zaradil k tým najdôležitejším vedeckým objavom v dejinách ľudstva," hovorí britský kráľovský astronóm.