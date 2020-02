Video: Polemic predstavuje nový singel ‘Dokonalý zločin’.

Bratislavská kapela Polemic prináša fanúšikom nový singel ‘Dokonalý zločin’. Natočila k nemu aj videoklip, v detektívnom príbehu hrá hlavnú úlohu Marko Igonda - známy herec, ktorý aktuálne hviezdi aj v novom slovenskom trileri Sviňa. V komparze si spolu s ním zahrali aj všetci členovia kapely.

“Keď som zbadal ten úsmev a hĺbku jej očí, zatočil sa celý svet ….”

Energická skladba ‘Dokonalý zločin’ je príbehom o očarení muža ženou, ktorá sa v jeho živote zjaví z ničoho nič, urobí rozruch, ukradne mu srdce a zmizne bez stopy. “Je to príbeh, ktorý zo svojho života poznajú asi všetci chlapci aj chlapi. Zápletka, ako keby ju napísala samotná Agatha Christie,” s úsmevom hovorí autor textu Peter „Petko“ Opet.

Pozrite si nový videoklip ‘DOKONALÝ ZLOČIN’



Hlavnú úlohu si vo videoklipe k skladbe ‘Dokonalý zločin’ zahral obľúbený slovenský herec Marko Igonda. Zhodou okolností sa v čase zverejnenia klipu začína v kinách premietať aj nový slovenský triler Sviňa, kde Marko stvárnil ústrednú postavu predsedu najsilnejšej politickej strany: “Vždy rád podporím slovenské kapely a slovenskú hudbu. Je to pre mňa česť, že som mohol účinkovať na našej slovenskej scéne aj v tomto žánri. Oceňujem najmä to, že chalani sa v klipe rozhodli pre dejovú linku. Vďaka tomu som sa mohol v klipe realizovať nielen ako tvár, ale aj ako herec Marko Igonda.”

“... pochopil som ten pocit, že už ma má v moci, na to nemusím byť doktor vied.”

Femme fatale v klipe si po jeho boku zahrala slovenská divadelná, filmová a televízna herečka Marta Maťová, ktorú môžu fanúšikovia poznať aj z filmov Amnestie či Šťastný nový rok. “Marko je charizmatický herec, ktorý sa fantasticky zhostil svojej hereckej role a herecká kolegyňa Marta Maťová mu pri tom vynikajúco asistovala. Sme radi, že našu ponuku stváriť hlavné postavy v našom klipe títo herci prijali, z ich výkonov sme nadšení. Vôbec sme netušili, že Marko mal v tom čase už natočené všetky scény filmu Sviňa. Premiéra filmu vyšla s premiérou klipu úplne náhodou na rovnaký čas,” dodal spevák Braňo „Bejzo“ Bajza.

O réžiu klipu sa postaral talentovaný Martin Gonda, a aj to bol jeden z dôvodov, prečo Marko Igonda neváhal ponuku od kapely Polemic prijať a pustiť sa do natáčania: “Spolupráca s mladými režisérmi je pre mňa vždy veľmi slobodná a otvorená. Gonda je pre mňa príkladom perspektívneho režiséra s veľkými snami a ideálmi.” Krátkometrážny film Pura Vida začínajúceho filmového tvorcu minulý rok uviedli aj na medzinárodnom filmovom festivale v Cannes. “Mozaika, v ktorom sa spája výtvarné umenie, hudba a herectvo dokáže vytvoriť veľmi silnú emóciu,” hovorí Marko Igonda, ktorý zároveň verí, že práve tá “ide cez rampu” a aj v tomto klipe hrá podľa neho kľúčovú rolu. “Verím, že som chalanom pomohol vyjadriť to, čo chceli svojim novým klipom povedať. Bol to dialóg, za ktorý im nesmierne ďakujem. Vážim si ho,” dopĺňa Igonda.



Natáčanie videoklipu bolo netradičné, komparz totiž stvárnili samotní členovia kapely a celý produkčný tím zo spoločnosti FULLHOUSE Production Group, ktorá stojí za klipom. “Jeden veľmi dlhý natáčací deň v bratislavskom Radisson Blu Carlton Hotel sme si celý prežili so štábom aj hercami. Každý člen kapely si zahral niekoľko vedľajších, komparzných rolí: členov hotelového personálu, barmana, hostí hotela na raňajkách, recepčného aj upratovača,” spomína Petko. Na hereckých výkonoch členov kapely s úsmevom spomína aj Marko Igonda: “Úžasne som sa bavil na ich (ne)hereckých výkonoch. Tie grimasy, čo chalani vedeli dať perfektne oháknutí v nových kostýmoch. Podľa mňa je to vždy zaujímavé, ako civil niekedy dobre vystrelí.” On sám v klipe stvárnil muža, ktorého do svojich svárov dostala krásna žena. “Asi najhoršie bolo chodiť nahý po hoteli medzi všetkými tými ľuďmi. Bolo to veľmi príjemné a nepríjemné zároveň - vlastne dosť zaujímavý pocit,” smeje sa Igonda pri spomienke na samotné natáčanie.

Pozrite si klip ‘Staré časy’ s kapelou Medial Banana

Polemic začína nový rok naozaj aktívne. Už o pár dní začína spoločné klubové turné spolu s kapelou Medial Banana. Okrem kamarátstva ich spája najmä láska k jamajskej hudbe, ska a reggae. Funkčnosť tohto hudobného spojenia minulý rok potvrdili nielen nadčasovou hymnou Staré časy, ale aj spoločným koncertom, ktorý sa stal jedným z vrcholov minuloročného festivalu Uprising. Táto vydarená premiéra sa tak stala predzvesťou hudobnej energie, ktorú už onedlho prinesú do viacerých slovenských a českých miest. Okrem očakávaných metropol ako Praha, Brno, Bratislava či Košice navštívia aj malé oravské mestečko Hruštín, ktoré si nechali ako čerešničku na torte. “Práve na Orave sme v Hruštíne zažili búrlivé koncerty s emotívnym publikom, na ktoré spomíname všetci dodnes. Sme presvedčení, že to bude ideálne miesto na posledný koncert klubovej Staré časy tour 2020,” dodal Bejzo.

Termíny najbližších koncertov Staré časy tour 2020:

13.2. Praha - Lucerna Music Bar

05.3. Nitra - Nájomná jednotka 210

06. 3. Banská Bystrica - Urban Spot

07. 3. Trenčín - Piano Club

13. 3. Košice - Tabačka Kulturfabrik

14. 3. Prešov - PKO Čierny Orol

18. 3. Brno - Fléda

26. 3. Bratislava - Majestic Music Club

18. 4. Hruštín DK