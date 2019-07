Vedecká kaviareň priblíži trendy v big data a umelej inteligencii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. júla (TASR) – Súčasné trendy v oblasti big data a umelej inteligencie sú témou Letného špeciálu vedeckej kaviarne, ktorý bude vo štvrtok v priestoroch Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR v Bratislave. TASR o tom informovala Zuzana Hajdu z Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR.Hosťom podujatia bude vedec, matematik a informatik Martin Takáč zo súkromnej výskumnej Univerzity Lehigh v Spojených štátoch amerických. Jeho vedecko-výskumná práca sa zameriava najmä na umelú inteligenciu a jej aplikácie v logistike, inžinierskych stavbách, kvantovej chémii a robotike. Okrem toho sa venuje aj navrhovaniu nových optimalizačných algoritmov, ktoré sú určené hlavne pre vysoko výkonné superpočítače.Návštevníci podujatia sa dozvedia informácie o tom, čo sú big data, s ktorými denne prichádzajú ľudia do styku. "priblížila Hajdu. Okrem toho sa bude rozoberať aj téma umelej inteligencie.Vedecké kaviarne pod názvom Veda v Centre pravidelne raz do mesiaca organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR. Raz do roka - v júli - organizuje Letný špeciál Vedy v Centre.