Vedenie a ministerstvo kultúry len odvádza pozornosť od reálnych problémov, reagujú zamestnanci SNG

SNG je bez riadneho štatutára od začiatku minuloročného augusta, keď ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) odvolala z pozície riaditeľky Alexandru Kusú. V súčasnosti inštitúciu vedie Jaroslav Niňaj. Od odvolania Kusej je v poradí tretím povereným riaditeľom galérie, jeho predchodcami boli Miloš Timko a Anton Bittner.





28.2.2025 (SITA.sk) - Skupina zamestnancov Slovenskej národnej galérie (SNG) odmieta snahy o spolitizovanie diania v galérii a odvádzanie pozornosti od reálnych problémov. Pre agentúru SITA to uviedla zástupkyňa zamestnancov v hromadnej výzve na ochranu inštitúcie Zuzana Dzurdzíková Reagovala tak na nedávne vyjadrenia súčasného vedenia galérie i Ministerstva kultúry (MK) SR . Rezort kultúry aj vedenie SNG hovorili jednak o organizovanej diskreditačnej kampani pôvodného vedenia galérie a niektorých zamestnancov a kurátorov voči súčasnému vedeniu, a jednak o zasahovaní zo strany mimovládnej organizácie Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS). Dzurdzíková sa vyjadrila, že ich mrzí, že musia reagovať na takéto nepodložené tvrdenia.„Združenie PDCS už dlhé roky poskytuje školenia širokej škále štátnych inštitúcií – od ministerstva vnútra a spravodlivosti cez štátne univerzity až po rôzne úrady. Nikdy predtým nečelilo obvineniam z podobných aktivít. Ich spolupráce sú dohľadateľné v Centrálnom registri zmlúv,“ uviedla.Vedenie SNG uviedlo, že predošlé vedenie na čele s exriaditeľkou galérie Alexandrou Kusou si u predmetnej mimovládky opakovane objednávalo vzdelávacie aktivity pre pracovníkov a individuálne poradenstvo, a tiež ďalšie služby. Išlo o objednávky za sumu 7 800 eur, a dvakrát po necelých 10-tisíc eur.„Menované závažné zistenia sú ďalším dôkazom toho, že predchádzajúce vedenie, ako aj konkrétni zamestnanci, môžu byť politicky angažovaní a napojení na mimovládky financované zo zahraničia. O mimovládke PDCS, ktorej špeciálne vyškolení psychológovia dokonale ovládajú techniky manipulácie, hovoril nedávno v parlamente aj premiér Robert Fico ,“ tvrdilo súčasné vedenie SNG. „Viacerí zamestnanci SNG absolvovali školenia PDCS zamerané na zefektívnenie komunikácie, riešenie konfliktov či vedenie pracovných stretnutí,“ reagovala Dzurdzíková, pričom dôrazne odmietla tvrdenia o akejkoľvek koordinácii krokov proti novému vedeniu SNG.„Rovnako považujeme za nepodložené konšpirácie o údajnom incidente z apríla 2024 – v tom čase nikto netušil, že dôjde k odvolaniu Alexandry Kusej a k ďalším personálnym zmenám,“ doplnila Dzurdzíková v reakcii na tvrdenia MK SR a nového vedenia SNG, ktoré sa týkali písomného zápisu zo zasadnutia Dramaturgickej rady SNG z apríla minulého roka, kde sa podľa ministerstva a vedenia galérie poniektorí zamestnanci mali dohadovať o koordinácii krokov proti novému vedeniu SNG.„Medzi inými navrhujú zapojiť do procesu mimovládnu organizáciu Partners for Democratic Change Slovakia, ktorá má bohaté skúsenosti s farebnými revolúciami a stála aj na pozadí protivládnych protestov Za slušné Slovensko,“ uviedlo pred niekoľkými dňami ministerstvo kultúry a tvrdilo tiež, že zo zápisu vyplýva, že niektorí zamestnanci SNG plánovali iniciovať štrajky zamestnancov s cieľom destabilizovať situáciu v galérii. „Do týchto aktivít chceli zapojiť aj študentov, univerzity, súkromné spoločnosti a odbory,“ doplnil rezort kultúry. Kusá bola z pozície riaditeľky SNG odvolaná začiatkom augusta 2024.Rezort kultúry sa ohradil aj voči tvrdeniam o hromadných výpovediach zamestnancov, 24. februára uviedol, že SNG eviduje zhruba 50 výpovedí. Rovnako sa MK SR vymedzilo aj voči tvrdeniam o odstupovaní zahraničných partnerov od medzinárodných spoluprác.„V skutočnosti ide o cielenú činnosť kurátorov zodpovedných za výstavy, ktorí dlhodobo zahlcujú zahraničných partnerov nepravdivými informáciami a dehonestujú nové vedenie SNG. Títo kurátori si tak sami likvidujú vlastné výstavy,“ tvrdilo ministerstvo, odmietajúc zásahy vedenia SNG či samotného MK SR do práce kurátorov.Dzurdzíková uviedla, že v súčasnosti je podstatné riešiť situáciu v galérii, v stanovisku napísala, že v apríli odchádza z galérie stovka zamestnancov a výstavný plán podľa jej slov kolabuje. Dzurdzíková poukázala aj na to, že nedávne výberové konanie na post generálneho riaditeľa SNG bolo vyhlásené na neplatné, čo ale podľa jej vyjadrenia odporuje zákonu o výkone práce vo verejnom záujme.„Podľa medializovaných informácií je úspešnou uchádzačkou výberového konania Nina Vidovencová, ktorá by podľa zákona mala byť novou štatutárkou SNG. Veríme, že ministerstvo kultúry bude postupovať zákonne a férovo, aby zabezpečilo stabilitu a ďalšie fungovanie Slovenskej národnej galérie,“ uzavrela.Výberové konanie na post šéfa SNG vyhlásilo MK SR za neplatné. Ako v piatok 21. februára informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská , dôvodom je zistenie konfliktu záujmov u jedného z členov výberovej komisie. Konflikt záujmov bol u člena výberovej komisie zistený ministerstvom po samotnom výberovom konaní. Rezort kultúry avizoval, že vyhlási nové výberové konanie. V tejto súvislosti ale riaditeľky úsekov SNG Ľubica Orechovská, Bohdana Hromádková a Mária Bohumelová upozornili, že podľa zákona môže byť výberové konanie buď úspešné, alebo neúspešné, no nie platné či neplatné.„V prípade viacerých úspešných uchádzačov nie je možné vyhlásiť nové výberové konanie. V súlade so zákonom je vyhlasovateľ výberového konania povinný postupovať podľa poradia a ponúknuť pozíciu štatutárneho orgánu úspešnému uchádzačovi v poradí,“ uviedli. Agentúra SITA sa s otázkami týkajúcimi sa vyjadrenia riaditeliek úsekov SNG obrátila v pondelok 24. februára na MK SR, odpovede ale dosiaľ neobdržala.