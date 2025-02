Zastavme korupciu považuje argumenty okresného úradu v prospech Šutaja Eštoka za absurdné, legitimizujú platenú antikampaň

Sociálne siete sú súčasťou verejného priestoru

Okresný úrad Bratislava podľa Nadácie Zastavme korupciu nerešpektoval protest prokuratúry v prípade ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), u ktorého existovalo podozrenie na porušenie zákona o volebnej kampani v súvislosti s prezidentskými voľbami v roku 2024.



Napriek tomu, že Okresná prokuratúra Bratislava I označila rozhodnutie úradu o zastavení konania voči ministrovi za nezákonné, úrad sa odmietol riadiť jej upozornením a ponechal v platnosti pôvodné rozhodnutie. Prípad sa týka podozrenia, že minister porušil zákon o volebnej kampani, keď počas prezidentskej kampane vo viacerých platených príspevkoch útočil na Ivana Korčoka, pričom okrem iného ho označil za kandidáta vojny.





28.2.2025 (SITA.sk) - Argumenty v rozhodnutí Okresného úradu Bratislava o zastavení konania v prípade ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a jeho údajnej negatívnej kampane proti Ivanovi Korčokovi prezidentských voľbách sú podľa Nadácie Zastavme korupciu absurdné a legitimizujú platenú antikampaň Ako nadácia zdôraznila na sociálnej sieti, minister vnútra podľa jej názoru minulý rok ako tretia strana platil antikampaň proti Korčokovi, čo zákon úplne jasne zakazuje. Podľa nadácie to skonštatovala aj prokuratúra, no úrad naďalej kryje ministra.Okresný úrad podľa nadácie argumentuje, že sociálna sieť Facebook nie je verejné miesto. "Existuje množstvo rozhodnutí súdov na Slovensku aj v Európskej únii o tom, že sociálne siete sú súčasťou verejného priestoru, napríklad v prípadoch šírenia nenávistných prejavov alebo vo veciach týkajúcich sa politickej reklamy," zdôraznila nadácia.Úrad podľa Zastavme korupciu tiež tvrdí, že platenou reklamou o "kandidátovi vojny" neprišlo k aktívnemu ovplyvňovaniu a formovaniu názoru voliča vo voľbách. Nadácia však konštatuje, že minister zaplatil platenú propagáciu svojich videí v čase kampane, kde očierňuje jedného z kandidátov. "Čo iné je "aktívne ovplyvňovanie voličov", ak nie platená politická reklama,?" pýta sa nadácia.Na argument okresného úradu, že uverejnením týchto príspevkov nebola vedená volebná kampaň , nakoľko nešlo o aktívne zverejnenie novej, prvýkrát dostupnej informácie, Zastavme korupciu odpovedá, že volebný zákon nehovorí, že kampaňou je iba "prvýkrát zverejnená informácia". "Kampaň je každé cielené šírenie politického obsahu, za ktorý sa platí," zdôraznila nadácia.Okresný úrad tiež podľa nadácie tvrdí, že zakázanie takýchto príspevkov by bolo porušenie slobody slova. Podľa Zastavme korupciu však platená politická reklama nie je bežná sloboda prejavu, ale je to regulovaná činnosť. "Zákon o volebnej kampani nebráni ministrovi vyjadriť názor – ale zakazuje mu platiť za politickú reklamu ako tretej strane, ktorá nekandiduje," zdôraznila nadácia.Nadácia Zastavme korupciu doplnila, že rozhodnutie úradu je mimoriadne nebezpečný precedens. "Ak by takéto pravidlá platili pre každého, znamenalo by to, že politici môžu na Facebooku viesť antikampane pokojne ak za milióny eur bez akejkoľvek regulácie. To by znamenalo koniec slobodných a demokratických volieb," dodala nadácia.