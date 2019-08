Vedenie ČSSD odhlasovalo zotrvanie v českej vláde

Jan Hamáček, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Praha 23. augusta (TASR) - Česká koaličná vláda, zložená z hnutia ANO a sociálnych demokratov (ČSSD) a podporovaná komunistami, pokračuje. Predseda ČSSD Jan Hamáček na piatkovom rokovaní predsedníctva presvedčil kolegov, že zotrvanie vo vláde má zmysel. Trojmesačná neistota okolo budúcnosti kabinetu sa tak zrejme skončila, napísal spravodajský portál Novinky.cz.informoval na tlačovej konferencii po zasadnutí Hamáček.Odchod ČSSD z vlády žiadali predovšetkým členovia v Ústeckom kraji. Podľa ich názoru mal Hamáček trvať na nominácii Michala Šmardu na post ministra kultúry, ako ho touto úlohou poverilo predsedníctvo.Hamáček poznamenal:Šéf ČSSD ešte pred rokovaním povedal, že strana mala horúce leto, ale v záujme sociálnej demokracie by teraz bolo, aby sa sústredili na dokončenie štátneho rozpočtu pre rok 2020 a na riadenie jednotlivých ministerstiev, nie na plánovanie ďalších horúcich liet.Väčšina poslancov, zástupcov krajov aj členov predsedníctva sa už pred piatkovým rokovaním vyjadrovala, že ČSSD by nemala odchádzať z vlády.Horúce leto zažila ČSSD pre výmenu na poste ministra kultúry. Spor o toto ministerstvo však zamestnával českých politikov od apríla. Vtedy odbornú verejnosť rozhnevalo, že vtedajší minister Antonín Staněk odvolal riaditeľa Národnej galérie Praha Jiřího Fajta a riaditeľa Múzea umenia Olomouc Michala Soukupa. Sociálna demokracia sa potom rozhodla Staňka vymeniť. Prezident Zeman sa Staňka zastával a vo funkcii ho udržal do konca júla. A keď ho odvolal, dal najavo, že nevymenuje nominovaného náhradníka z ČSSD Šmardu.Česko sa vtedy nachádzalo po pokraji ústavnej krízy a sociálni demokrati hrozili odchodom z vlády.Šmarda sa nakoniec v pondelok 19. augusta nominácie vzdal a ČSSD predstavila v stredu nového kandidáta na ministra kultúry Lubomíra Zaorálka, bývalého ministra zahraničných vecí, zosumarizoval vývoj portál Novinky.cz.