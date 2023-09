Vedenie hokejového klubu Slovan Bratislava odvolalo z funkcie hlavného trénera Jána Pardavého. Zareagovalo tak na zlý štart Slovana do novej sezóny Tipos extraligy, mužstvo prehralo tri zo štyroch duelov a inkasovalo 21 gólov. Utorňajší tréning povedú doterajší asistenti Richard Kapuš a Rudolf Jendek. Klub na sociálnej sieti informoval, že meno nového hlavného trénera by malo byť známe do konca tohto týždňa.





V prvom kole prehrali Bratislavčania s Michalovcami 2:8, o dva dni neskôr triumfovali v Humennom 8:3. Potom však prehrali doma so Zvolenom 2:5 a v Spišskej Novej Vsi 1:5. V tabuľke im patrí 10. miesto s tromi bodmi.Pardavý prevzal Slovan spoločne s Andrejom Podkonickým pred štartom sezóny 2022/2023. Podkonický predtým priviedol klub k majstrovskému titulu, pred touto sezónou prijal ponuku z ruskej KHL. Obaja tréneri boli na MS v hokeji 2022 vo Fínsku i 2023 v Rige asistentami trénera slovenskej reprezentácie Craiga Ramsayho. Pardavý pôsobil od sezóny 2019/2020 ako hlavný tréner Dukly Trenčín, pri kormidle vydržal takmer tri sezóny. Pre neuspokojivé výsledky skončil v Dukle po vzájomnej dohode v decembri 2021.Päťdesiatdvaročný kormidelník pre web Slovana uviedol, že v danej situácii sa s vedením snažil nájsť riešenie, ktoré bude najlepšie pre klub a pre mužstvo. "Niekedy veci jednoducho nevyjdú tak, ako si predstavujete, akokoľvek tomu dávate všetko. Nechcel som, aby moja osoba bola prípadnou záťažou pri postupnom zlepšovaní sa mužstva. To nepochybne príde, o tom som presvedčený. Neodchádzam zatrpknutý, naopak, Slovanu som vďačný za príležitosť. Verím, že mojím odchodom mužstvo dostane nový impulz, ktorý teraz veľmi potrebuje a v tabuľke bude už len stúpať nahor."