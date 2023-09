Tri prehry a desiate miesto v tabuľke, Slovan odštartoval sezónu ako v zlom sne. Niečo sa musí udiať, vraví Kapuš

Prespali dve tretiny

Na Spiši nevyhrali už roky

25.9.2023 (SITA.sk) - Hokejisti HC Slovan Bratislava zažívajú štart do nového ročníka slovenskej extraligy 2023/2024 ako zo zlého sna. V nedeľňajšom dueli 4. kola prehrali na ľade zatiaľ stopercentnej Spišskej Novej Vsi vysoko 1:5.V doterajšom priebehu „belasí“ zaznamenali až tri prehry a bodovali akurát na ľade nováčika z Humenného, kde zvíťazili 8:3. V 12-člennej tabuľke figuruje Slovan na 10. mieste.Bratislavčania na Spiši doslova prespali úvodné dve tretiny. Už po prvej prehrávali 0:3 a v 34. minúte svietil na ukazovateli skóre stav 5:0 pre domácich. Čestný úspech Slovana zaznamenal v 42. minúte Ľubomír Fetkovič.„Slovan nemôže byť tím, ktorý za stavu 0:3 dá hlavu medzi ramená a skloní sa pred súperom. Musí sa bojovať do konca, ale mne tá bojovnosť chýbala. Nejdem poukazovať len na hráčov, sme všetci na jednej lodi vrátane realizačného tímu, niečo budeme musieť spraviť. Ukáže sa to v krátkom čase, lebo takto sa za Slovan nehrá,” poznamenal podľa klubového webu asistent trénera Slovana Richard Kapuš Niekdajší slovenský reprezentant, ktorý v Slovane asistuje hlavnému koučovi Jánovi Pardavému , tvrdí, že v bratislavskom mužstve musia nastať pozitívne zmeny.„Nebudem od pása strieľať ostrými do vlastného mužstva, ale niečo sa musí udiať. Boli sme pripravení na hru súpera, ale aj tak sme urobili chyby. Pri prvom góle prepadol hráč, prišiel kontraútok domácich dvaja na jedného a perfektne využitý. Potom dali gól z presilovky, aj o tom sme vedeli, že takto to hrajú. A k tomu ešte tretí gól po teči strely po buly a bolo po zápase,” dodal Kapuš.Slovan prehral na Spiši aj piaty zápas po opätovnom návrate Spišskej Novej Vsi do extraligy pred dvomi rokmi.A keďže predtým sa obe mužstvá stretli v extralige ešte v sezóne 2009/2010, posledné víťazstvo Slovana na Spiši sa datuje ešte na jar 2010, teda pred takmer štrnástimi rokmi.