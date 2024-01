Vedenie NAKA posiela vyšetrovateľov na detektor lži pre styk s Čurillom, podľa Šeligu ide o politickú objednávku

Diskreditácia a zastrašovanie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Politická objednávka

19.1.2024 (SITA.sk) - Vedenie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) posiela na detektor lži vyšetrovateľov, ktorí prišli do styku s Jánom Čurillom . Pýtajú sa ich otázky, či na nich istým spôsobom vyšetrovatelia Čurilla a Pavol Ďurka tlačili alebo či sa ich snažili ovplyvniť.„Vyšetrovatelia odpovedali jednoducho: nie, nesnažili. Ich pravdovravnosť potvrdil detektor lži,“ povedal podpredseda Demokratov Podľa neho tak len pokračuje snaha čo najviac diskreditovať spomínaných vyšetrovateľov a taktiež zastrašovať všetkých, ktorí čo i len prešli okolo vyšetrovania závažných káuz. Šeliga tvrdí, že cieľom je nájsť zámienku, ako sa definitívne zbaviť elitných vyšetrovateľov.„Kým rádoví vyšetrovatelia musia chodiť na detektor lži ako na klavír, vedenie polície mlčí o tom, či na detektore už konečne bol pán Zurian (riaditeľ ÚIS) alebo páni Tkáčik a Šallai, ktorí mali prístup k návrhu na začatie trestného stíhania vo veci 363 Kanderu a uniklo to cez ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ), respektíve poslanca Samuela Migaľa (Hlas-SD) do médií pred pár dňami," uviedol podpredseda strany.Zároveň sa pýta, či títo ľudia nemusia byť preverení alebo stačí, že Šutaj Eštok povie „netreba“. Podľa Šeligu hľadajú nominanti ministra vnútra „špinu" na politickú objednávku.