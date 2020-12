Vedenie NHL dosiahlo predbežnú dohodu o začiatku novej sezóny, v základnej časti odohrajú 56 stretnutí

Oneskorenie pre pandémiu

19.12.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL dosiahlo predbežnú dohodu so zástupcami hráčskej asociácie NHLPA o začiatku nasledujúcej sezóny profiligy 2020/2021.Tá sa začne 13. januára a mužstvá v základnej časti odohrajú 56 stretnutí. Ako referuje web nhl.com, dohodu, ktorú potvrdil zástupca komisára NHL Bill Daly , ešte musí odobriť Rada guvernérov NHL a spomenutá hráčska asociácia.Oneskorený štart ročníka 2020/2021 spôsobila pandémia koronavírusu. Bežne sa sezóna v NHL rozbieha na začiatku októbra."Zameriavame sa na to, aby sme mohli začať niekedy v polovici januára. Samozrejme, že nebudeme môcť odohrať tradičný 82-zápasový program základnej časti, ale pokúsime sa, aby duelov bolo čo najviac," vyhlásil v stredu komisár NHL Gary Bettman.NHL a NHLPA sa pri plánovaní budúcej sezóny museli prispôsobiť vládnym predpisom v Spojených štátoch a Kanade. Súčasťou dohody sú taktiež protokoly o bezpečnosti a ochrane zdravia zúčastnených."Našou najväčšou výzvou bude zabezpečiť, aby naši hráči a pomocný personál boli zdraví, aby sme neurobili nič, čo by ohrozilo komunity, v ktorých budeme hrať," dodal Bettman.Dovedna 31 tímov bude počas základnej časti rozdelených do štyroch divízií. NHL a NHLPA sa dohodli aj na vytvorení čisto kanadskej divízie, v ktorej bude účinkovať všetkých sedem účastníkov z "krajiny javorového listu" - Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver a Winnipeg.Dohoda údajne počíta aj so zmenou formátu play-off. Predpokladá sa, že do vyraďovacej časti o Stanleyho pohár postúpia najlepšie štyri mužstvá z každej divízie.Prvé dve kolá play-off by sa mali uskutočniť v rámci divízií. Tímy z rôznych divízií sa tak budú môcť stretnúť až v konferenčnom finále.