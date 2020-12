Vlhová v druhom zjazde nebodovala

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nebodovala v druhom zjazde sezóny Svetového pohára, keď v sobotu vo francúzskom Val d'Isere obsadila 33. miesto. Deň predtým skončila na 26. priečke. Naďalej si udržiava komfortný odstup v celkovej klasifikácii SP, keďže Talianka Marta Bassinová skončila za ňou a Američanka Mikaela Shiffrinová v zjazdoch neštartovala.





Trať, ktorá sa v zjazdoch štandardne nemení, upravili v inkriminovanej pasáži, kde mali pretekárky v piatok problémy s kombináciou kompresie, skoku na pravú stranu a výjazdu z ľavotočivej zákruty. Súťaž však priniesla podobné pódiové výsledky ako v piatok, akurát si prvé dve pretekárky vymenili poradie. Vyhrala Talianka Sofia Goggiová, o 24 stotín pred Švajčiarkou Corinne Suterovou a slávila svoj ôsmy triumf kariéry. Ťažila opäť z agresívnej a naoko rozhádzanej jazdy, v ktorej však v žiadnom úseku nestratila rýchlosť a oproti piatku neurobila väčšiu chybu. Tej sa naopak nevyvarovala spolufavorizovaná Breezy Johnsonová, Američanka bola v oboch tréningových jazdách mimoriadne rýchla, v generálke dokonca suverénna, ale v dvoch súťažných ju chyby stáli prvé víťazstvá v kariére SP. Johnsonovú v sobotu po najlepších medzičasoch pred nájazdom do pomalšieho úseku zbrzdil záklon v prejazde bránkou a na Goggiovú jej v cieli namerali manko 27 stotín.Petra Vlhová išla s číslom štyri, čo bola vzhľadom na okolnosti dňa nevýhoda, keďže sa sklz zrýchľoval a povrch v ťažkých zákrutách neničil. V hornej časti však mala veľmi nádejné medzičasy, oveľa lepšie ako v piatok. V najťažších úsekoch, kde sa v oblúkoch priam padalo do strminy, ubrala z dôrazu a jej strata do cieľa narástla (+2,58 na víťazku). "Neviem, či to bolo rýchlejšie oproti včerajšku, ale ja som sa cítila lepšie, najmä v hornej časti. Som v cieli živá a zdravá a to je dôležité. Vedomá som si toho, že musím byť rýchlejšia, najmä v častiach, kde treba pustiť lyže a v tom nie som ešte taká zdatná. Nechcem v zjazde za každú cenu riskovať, mohlo by sa niečo stať. Radšej budem na sebe pracovať a zlepšovať sa," povedala pre RTVS Vlhová.Ďalšia z jej konkurentiek, Talianka Federica Brignoneová po piatkovom páde nešla na štart a tak zo širšej konkurencie na čele všeobecného poradia SP bodovala výraznejšie iba Švajčiarka Michelle Gisinová. Za deviate miesto získala 29 bodov a s celkovým ziskom 298 bodov sa zaradila hneď za Vlhovú (425).

Výsledky sobotného zjazdu SP vo Val d'Isere:

1. Sofia Goggiová (Tal.) 1:44,70 min,

2. Corinne Suterová (Švaj.) +0,24 s,

3. Breezy Johnsonová (USA) +0,27,

4. Kajsa Vickhoffová Lieová (Nór.) +0,33,

5. Kira Weidleová (Nem.) +0,59,

6. Ramona Siebenhoferová (Rak.) +0,64,

7. Ester Ledecká (ČR) a Ilka Štuhecová (Slovin.) +0,75,

9. Michelle Gisinová (Švaj.) +0,77,

10. Marie-Michele Gagnonová (Kan.) +0,88, ...,

33. Petra VLHOVÁ (SR) +2,58



Celkové poradie SP (po 8 súťažiach):

1. VLHOVÁ 425 bodov,

2. Gisinová 298,

3. Mikaela Shiffrinová (USA) 275,

4. Marta Bassinová (Tal.) 273,

5. Goggiová 266,

6. Federica Brignoneová (Tal.) 248



Poradie v zjazde (2):

1. Goggiová a Suterová 180 bodov,

3. Johnsonová 120,

4. Štuhecová 86,

5. Ledecká 76,

6. Weidleová 69, ...,

30. VLHOVÁ 5