Vedenie RTVS aj zamestnanci sú v súboji s vládou, Fico chce pri novom zákone skrátené legislatívne konanie

20.3.2024 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico Smer-SD ) chce v prípade nového zákona o Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS) , ktorým by vznikla Slovenská televízia a rozhlas (STaR), navrhnúť na koaličnej rade skrátené legislatívne konanie.„Buďme k sebe úprimní. To, ako sa správa vedenie RTVS a zamestnanci, nemôže garantovať objektívne a nezávislé vysielanie, pretože sú v súboji s vládou. Preto sú splnené všetky podmienky na skrátené legislatívne konanie," uviedol predseda vlády po stredajšom rokovaní kabinetu.Argumentoval pri tom porušovaním či ohrozením ľudských práv, ktoré umožňuje schvaľovanie legislatívy v skrátenom konaní.„Ľudia majú právo na prístup k objektívnym a pravdivým informáciám," zdôraznil s tým, že to podľa neho, v dôsledku súboja s vládou, nevie RTVS zabezpečiť.Dodal, že na toto potrebuje súhlas koaličnej rady, keďže bez poslancov Národnej rady SR sa to nepodarí. „Privítal by som, keby problém RTVS bol vyriešený v skrátenom legislatívnom konaní," uviedol.