Kubina: Trestné konanie proti čurillovcom je vo fáze záverečného preštudovania vyšetrovacieho spisu

Rozhodnuté deň vopred

Kontext celého stíhania

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

20.3.2024 (SITA.sk) - Trestné stíhanie policajtov Národnej kriminálnej agentúry Štefana Mašina , Róberta Magulu a Branislava Dunčka je momentálne vo fáze záverečného preštudovania vyšetrovacieho spisu.Informoval o tom na sociálnej sieti ich právny zástupca Peter Kubina . Ako ďalej uviedol, súčasťou spisu sú aj príkazy na vzatie do väzby Čurillu, Ďurku Sabotu a Mašina zo septembra 2021.Tie podľa neho dokazujú, že o väzbe obvinených bolo rozhodnuté dopredu.V príkazoch na prijatie do väzby obvinených Čurillu, Ďurku a Sabotu z 15. septembra 2021 sudca podľa Kubinu výslovne napísal, že spolu s nimi je väzobne stíhaný aj obvinený Štefan Mašin, ktorého však tento sudca v reálne vypočul a vzal do väzby až o deň neskôr, teda 16. septembra 2021.„To znamená iba toľko, že o väzbe pre Štefana Mašina bol sudca celkom evidentne rozhodnutý už vopred, teda ešte skôr, ako tohto obvineného vôbec videl a vypočul. Jeho výsluch teda nemal pre rozhodnutie sudcu žiadny význam (čomu kvalitatívne zodpovedalo aj odôvodnenie uznesenia o vzatí do väzby)," skonštatoval advokát.Predmetná vec podľa Kubinu dokresľuje kontext celého trestného stíhania čurillovcov, ktoré už dva týždne po vzatí obvinených do väzby vyhodnotil Krajský súd v Bratislave za neopodstatnené.„Ide zároveň o dôkaz toho, že o vzatí vyšetrovateľov NAKA do väzby sa rozhodlo vopred bez toho, aby to svojou výpoveďou pred sudcom mohli akokoľvek ovplyvniť," doplnil Kubina.