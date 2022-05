Vedúcich zamestnancov kultúrno-osvetových zariadení nebude možné od 1. mája odvolať z funkcií bezdôvodne

Vedúcich zamestnancov kultúrno-osvetových zariadení nebude možné od nedele 1. mája odvolať z funkcií bezdôvodne. Vyplýva to z novely zákona o kultúrno-osvetovej činnosti, ktorú koncom marca podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová . Vedúci zamestnanci týchto zariadení zároveň budú môcť byť po novom vo svojej funkcii najviac päť rokov.

1.5.2022 (Webnoviny.sk) -Prijatá legislatíva tiež umožňuje kultúrno-osvetovým zariadeniam vyhlasovať, odborne a metodicky riadiť, koordinovať a financovať celoštátny systém postupových súťaží a prehliadok v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby a v oblasti astronómie a príbuzných vied.Rezort kultúry zo zákona vypúšťa konkrétny názov a sídlo zo zariadenia Národné osvetové centrum so sídlom v Bratislave aj zariadenia Slovenská ústredná hvezdáreň so sídlom v Hurbanove.Namiesto toho zriaďuje kultúrno-osvetové zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou a zariadenie so špecializovaným zameraním v oblasti astronómie a príbuzných vied. Dôvodom tejto zmeny je umožniť flexibilitu pri úprave názvu organizácie bez nutnosti predchádzajúcej legislatívnej zmeny.