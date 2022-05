Za posledných desať rokov na Slovensku mierne klesol podiel ženatých a vydatých. Kým v roku 2011 ich bolo 41,5 percenta, v minulom roku och bolo 40 percent. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) pre sčítanie obyvateľov Jasmína Stauder

Najvyšší podiel ženatých a vydatých bol zaznamenaný v Prešovskom kraji (42,83 percenta) a najnižší v Banskobystrickom kraji (37,29 percenta). Počas vlaňajšieho sčítania obyvateľov bol najvyšší podiel ženatých a vydatých v Bratislavskom kraji (42,59 percenta).

Nechuť k manželstvu si naopak zachovali v Banskobystrickom kraji. Podiel ženatých a vydatých obyvateľov v ňom bol v roku 2011 38,18 percenta a v roku 2021 37,29 percenta.

1.5.2022 (Webnoviny.sk) -Obcami, kde podiel slobodných nedosahuje ani jednu štvrtinu obyvateľov, sú Krajná Porúbka (okres Svidník), Bystrá (okres Stropkov), Svetlice (okres Mezdiaborce), Oľšinkov (okres Medzilaborce) a Veľké Borové (okres Liptovský Mikuláš).V Chminianskych Jakubovanoch (okres Prešov), Lipovci (okres Rimavská Sobota), Sáse (okres Revúca), mestskej časti Košíc Lunik IX, Žehre (okres Spišská Nová Ves), Slizkom (okres Rimavská Sobota), Bôrke (okres Rožňava) a Vaľkovni (okres Brezno) podiel slobodných prevyšuje tri štvrtiny zo všetkých obyvateľov.Spomedzi obcí so štatútom mesta majú najvyšší podiel slobodných mestá Dobšiná (okres Rožňava), Medzev (okres Košice-okolie) a Krompachy (okres Spišská Nová Ves).Naopak, najnižší podiel slobodných majú mestá Bojnice, Dudince (okres Krupina), Svidník a Štúrovo (okres Nové Zámky). Spomedzi krajských miest je najnižší podiel slobodných v meste Trenčín a najvyšší podiel v Bratislave.Celkovo sa na Slovensku nachádza 77 obcí kde ženatí a vydaté dominujú a tvoria nadpolovičný podiel obyvateľov. V porovnaní krajských miest má najnižší podiel ženatých a vydatých mesto Bratislava (38,14 percenta), naopak, najvyšší podiel vykazuje mesto Prešov (43,10 percenta).V rámci krajov Slovenskej republiky bol od roku 2011 nárast podielu obyvateľov v rodinnom stave ženatý a vydaté iba v Prešovskom kraji, kde podiel ženatých a vydatých vzrástol za posledných desať rokov o 1,16 percentuálneho bodu.Vo všetkých ostatných krajoch Slovenskej republiky bol oproti roku 2011 zaznamenaný pokles podielu ženatých a vydatých obyvateľov. Najvýraznejší pokles zaznamenal Bratislavský kraj, kde pokles ženatých a vydatých klesol o 3,48 percentuálneho bodu na 39,11 percenta v roku 2021.Najvyšší nárast podielu obyvateľov v rodinnom stave slobodný a slobodná bol zaznamenaný v Bratislavskom kraji (nárast o 4,24 percentuálneho bodu na 44,41 percenta) a Košickom kraji (47,01 percenta).Košický kraj je taktiež krajom, kde bol počas SODB 2021 najvyšší podiel slobodných obyvateľov. Naopak, najmenší nárast obyvateľov v rodinnom stave slobodný a slobodná zaznamenal Prešovský kraj (nárast o 0,28 percentuálneho bodu, zo 44,90 percenta v roku 2011 na 45,18 percenta v roku 2021).Na obecnej úrovni sa skokanom v sobášnosti stala obec Belejovce (okres Svidník). Kým v roku 2011 tu žilo 21,74 percenta obyvateľov so štatútom ženatý alebo vydatá, v súčasnosti je to 54,17 percenta.Spomedzi obcí so štatútom mesta zaznamenali najvyšší nárast podielu ženatých a vydatých v meste Sabinov. Kým v roku 2011 ich podiel tvoril 39,85 percenta zo všetkých obyvateľov, v roku 2021 dosahuje 44,88 percenta.