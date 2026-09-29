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VEEVobranie je späť: Vráťte použité pody, ochutnajte príchuť Sour Apple a vyhrajte Toskánsko


Tagy: IQOS VEEV PR Súťaž

Obľúbené VEEVobranie sa vracia vo veľkom štýle. V hre je zájazd do Toskánska či špičková elektronika, pričom jesennú atmosféru si môžete spestriť aj horúcou ovocnou novinkou v podobe novej ...



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01_titulna foto_veevobranie_zdroj pmi 676x452 29.9.2026 (SITA.sk) - Obľúbené VEEVobranie sa vracia vo veľkom štýle.


V hre je zájazd do Toskánska či špičková elektronika, pričom jesennú atmosféru si môžete spestriť aj horúcou ovocnou novinkou v podobe novej príchute Sour Apple.

VEEVobranie je späť! Úspešný minulý ročník ukázal, že aj dospelým užívateľom záleží na našej planéte, čoho dôkazom je aj to, že spoločne sa podarilo vyzbierať neuveriteľných 128 kg použitých VEEV podov, ktoré vďaka tomu neskončili v komunálnom odpade. Tento rok sa VEEVobranie vracia v ešte väčšom štýle. Prináša novú šťavnatú príchuť, širšiu sieť zberných miest po celom Slovensku a predovšetkým bohatšiu nádielku atraktívnych cien.

Nová príchuť Sour Apple


Ešte predtým, ako svoje použité pody alebo náplne odovzdáte na zber, môžete vyskúšať horúcu novinku tejto sezóny. Do rodiny VEEV pribudla osviežujúca príchuť Sour Apple, ktorá v sebe kombinuje balans medzi kyslastými tónmi zeleného jablka a jemným chuťovým profilom. Aj táto novinka perfektne zapadá do filozofie udržateľnosti. Keď svoju Sour Apple doužívate, jej pod nemusíte vyhadzovať do bežného koša. Stačí ho odložiť a "premeniť” na lístok do veľkej jesennej súťaže.

Od použitej náplne k štýlovej bunde či ceste


Mnohí dospelí užívatelia netušia, že použité pody a náplne nepatria do bežného odpadu. V rámci cirkulárneho programu VEEV staré pody idú na energetické zhodnotenie a použité náplne do bezdymových zariadení IQOS zas dostávajú druhú šancu na život a menia sa na niečo užitočné. Ako?

Spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. v spolupráci s partnerom Reneso premieňa použité náplne do bezdymových zariadení IQOS na stavebný materiál, ktorý sa využíva napríklad pri budovaní a obnove ciest. To však nie je všetko. Z vyzbieraného materiálu vznikajú aj originálne brandované kúsky, ktoré ste mohli vidieť na letných festivaloch. Či už pohodlné vaky na sedenie do oddychových zón, dizajnové sety na zariadenie festivalových priestorov alebo exkluzívne limitované bundy Aoki, vyrobené s využitím recyklovaných materiálov. Každá odovzdaná použitá náplň do IQOS zariadení môže prispieť k ďalšiemu využitiu materiálov.

Súťaž: Zbierajte pody a náplne, vyhrajte skvelé ceny


Najväčším lákadlom tohto ročníka VEEVobrania je veľká súťaž, ktorá motivuje k zodpovednosti. Zapojiť sa je jednoduché. Ako na to? Prineste 10 použitých VEEV podov alebo prineste plné vrecko použitých náplní do IQOS zariadení.

Aby bolo odovzdávanie čo najpohodlnejšie, tento rok sa sieť zberných miest výrazne rozrástla. Použitý materiál môžete odovzdať v značkových IQOS predajniach a vo vybraných partnerských maloobchodných prevádzkach po celom Slovensku.

Na aké výhry sa môžete tešiť?


Tento rok prináša VEEVobranie oveľa viac výhercov a hodnotnejšie ceny ako vlani. V žrebovaní môžete vyhrať romantický pobyt pre 2 osoby v talianskom Toskánsku, zážitkový pobyt priamo vo viniciach na Slovensku, ale aj špičkovú elektroniku: počítač, smartphone či slúchadlá renomovanej značky či nákupné poukážky a množstvo ďalších cien.

Spojte príjemné s užitočným. Vychutnajte si novú príchuť Sour Apple, zastavte sa v najbližšej zapojenej predajni a dajte podom a náplniam novú šancu. Prispejete k čistejšiemu prostrediu a možno práve vy pocestujete do Toskánska alebo si užijete niektorú z cien.

VEEV nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. Je však lepšou voľbou pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - VEEVobranie je späť: Vráťte použité pody, ochutnajte príchuť Sour Apple a vyhrajte Toskánsko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: IQOS VEEV PR Súťaž
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